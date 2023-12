C’è una maxi discarica nella riserva naturale della Tenuta dei Massimi

Rifiuti a perdita d’occhio. La riserva naturale Tenuta dei Massimi è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. All’interno dell’area protetta sono stati abbandonati materassi, elettrodomestici d’ogni tipo, armadi, cassettiere ed ogni genere di mobilio.

La maxi discarica vicino alla stazione

Ci sono anche molti oggetti carbonizzati, probabilmente in conseguenza di un incendio che si è sviluppato nella zona. L’area è situata su una collina che è attraversata da una strada. Da un lato conduce ad un grosso ripetitore per le telecomunicazioni. Dall’altro lato invece si accede alla stazione della linea Ferroviaria FL1 di Muratella ed all’attiguo canile comunale.

Un luogo alla mercé degli zozzoni

“Lo stato in cui versa tutta quest’area è inaccettabile – ha commentato il consigliere municipale Marco Palma (FdI) – già nel 2022 avevo fatto un esposto per chiedere di bonificare il sito. Purtroppo i rifiuti sono ancora tantissimi e molti sembrano esservi stati portati di recente. Qualcuno, poi, probabilmente ha anche provato a bruciarli” ha rimarcato il consigliere del municipio XI. La gran parte comunque è integra e raggruppata in ampie cataste che, complessivamente, restituiscono l'immagine di una desolante distesa di materiali ingombranti e sanitari.

Ripensare la destinazione dell'area

I rifiuti sono stati abbandonati in una zona vincolata. La tenuta dei Massimi fa parte infatti del sistema dei parchi gestito dall'ente regionale RomaNatura. Tuttavia, più che un'oasi naturalistica, quella fotografata si configura piuttosto come una maxi discarica abusiva. “Non ha senso mantenere i vincoli su un’area che non si riesce a controllare – ha aggiunto Palma – occorre attivare una sinergia con la regione Lazio affinché, una volta effettuata una bonifica, si modifichi la destinazione d’uso del sito”. Cosa farne? “Quella collina potrebbe ospitare un impianto sportivo ed un parcheggio a servizio della stazione. Ne beneficerebbero gli utenti della linea e gli abitanti della Muratella”.