C’era una volta lo skate park: in largo Collodi resta una discarica a cielo aperto

Frigoriferi, lavandini, indumenti e rifiuti. Si presentano così le condizioni dello skate park di largo Collodi, a Magliana, nel Municipio XI. “Un luogo di svago diventato una discarica a cielo aperto” è il commento del gruppo municipale Fratelli d’Italia che ha preparato una mozione da presentare in consiglio nei prossimi giorni.

Lo skate park di largo Collodi è stato quasi dieci anni fa. Nel 2013, la proposta per la sua realizzazione ha destato non poche polemiche in Municipio: per la Destra il quartiere Magliana aveva altre priorità. L’opera è andata avanti ma negli anni è stata progressivamente abbandonata, tanto da essere ad oggi oggetto di continue segnalazioni per la rimozione dei rifiuti.

"In quest’area abbiamo visto decine di auto incendiate, rifiuti di ogni natura, compreso il cancello divelto della struttura dello skate park. Ci rendiamo conto che investire soldi in una struttura come questa potrebbe essere un ulteriore costo oltre a quelli già onerosi delle bonifiche” hanno commentato Marco Palma e Vanessa Borsari consiglieri Fratelli d’Italia in Municipio Roma XI. L’idea del centrodestra è annettere lo skate park al plesso scolastico di via Greve: “Presenteremo una mozione in consiglio” hanno concluso Palma e Borsari.