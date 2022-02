Bullismo, pari opportunità e ludopatie: tra i banchi di scuola arrivano gli psicologi

Corsi di formazione contro il bullismo e l’omofobia. Ma anche incontri per favorire l’inclusione sociale e le pari opportunità. Il municipio XI e l’ordine degli psicologi del Lazio hanno appena firmato un protocollo d’intesa destinato a sviluppare un sistema integrato di servizi territoriali. “Ne beneficeranno - fa sapere il municipio - le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione”.

Un aiuto anche nella programmazione

L’iniziativa, com’è stato chiarito da Federico Conte, il presidente dell’ordine, “si inserisce in un accordo quadro con Roma Capitale per il benessere psicologico dei cittadini e del personale e mette ìn rete i 15mila psicologi iscritti a Roma presenti nel territorio”. Grazie a questo protocollo, l’ente di prossimità avvia una collaborazione in grado di avere ricadute positive anche in termini di servizi offerti alla cittadinanza, visto che gli psicologi collaboreranno anche alla stesura del Piano regolatore sociale municipale.

A scuola e nei locali pubblici

In forza del protocollo, che traccia un percorso a cui seguiranno accordi più specifici, sono previsti appuntamenti sia tra i banchi di scuola che nei locali pubblici, dove lavorano ad esempio i dipendenti comunale. Per quanto riguarda le scuole, i temi che saranno affrontati, fanno sapere da Villa Bonelli, saranno focalizzati soprattutto sull’inclusione, le pari opportunità e le ludopatie.

Le nuove fragilità

“Ripartiamo dai bisogni delle persone” ha sottolineato il presidente Gianluca Lanzi, riprendendo un impegno che era stato assunto anche in campagna elettorale. “I due anni di pandemia hanno aumentato distanze sociali ed economiche e fatto emergere nuove fragilità, soprattutto tra gli adolescenti e la fascia d'età più anziana - ha dichiarato il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi - Lavorare su progetti per il territorio con il supporto della professionalità degli psicologi dell'ordine ci sosterrà nelle scelte di governo e ci aiuterà a indirizzare gli interventi nel settore sociale con un confronto aperto e attento allo sviluppo delle persone”.