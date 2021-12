Centri di aggregazione giovanile: "Mai più interruzioni di questo servizio, è troppo importante"

I centri di aggregazione giovanile presenti nel territorio del municipio XI sono tutti tornati in funzione. Dall’inizio di dicembre, decine di minori, hanno ripreso a frequentare le attività garantite dalle associazioni e cooperative che hanno vinto il nuovo bando.

Una lunga tradizione

Si tratta delle stesse realtà, la Cooperativa Sociale Magliana Solidale, l’odv CICUE, la Cooperativa Sociale Il Cammino e la onlus Arci Solidarietà, che a Magliana, Trullo, Casetta Mattei e Piana del Sole avevano garantito l’erogazione di un servizio che vanta una tradizione quindicennale nel territorio ma che nel corso degli ultimi anni, aveva dovuto subire più interruzioni.

La ripartenza

“La buona notizia è che, in forza di un bando che ad onor del vero era stato predisposto prima del nostro insediamento, questi centri di aggregazione hanno ripreso correttamente a funzionare” ha premesso Gianluca Lanzi, il presidente del municipio XI. Si tratta di garantire la prosecuzione regolare del servizio che, in passato, è stato in grado di accogliere anche 250 minorenni grazie ai fondi messi a disposizione della legge 285/97 sulla promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

“L’attuale bando andrà a scadenza il 31 dicembre del 2022. La cosa importante che bisogna fare, è riuscire a predisporre per tempo il nuovo avviso. Quanto è successo in passato non deve più ripetersi perché – ha osservato l’assessora alle politiche sociali Giulia Fainella – garantire continuità in questo genere di servizi è troppo importante”. Per i legami che si creano tra gli operatori ed i minori.

Il contrasto alla dispersione scolastica

“Queste strutture, nel nostro territorio operano in contesti caratterizzati da alta marginalità sociale. Le uniche, peraltro, che si occupano di contrastare la dispersione scolastica. Ed anche per questo rappresentano dei punti di riferimento imprescindibili per i giovani che lì , oltre a svolgere le più disparate attività, possono ricevere anche un sostegno nel fare i compiti” ha spiegato Fainella. Un lavoro importante che consente di ottenere dei risultati importanti anche sul piano dell’integrazione, in contesti periferici ancor più importante.

La promessa del municipio

“Sarà nostro compito – ha concluso l’assessora municipale – lavorare affinchè l’ufficio delle politiche sociali, garantisca la prosecuzione del servizio. “Non ci dovrà più essere un vuoto tra un progetto ed un altro e quindi sarà nostro compito – ha concluso l’assessora – lavorare affinchè l’ufficio delle politiche sociali, garantisca la prosecuzione del servizio” senza interruzioni che minano le relazioni e rendono ogni volta più complicato il contrasto alla dispersione scolastica.