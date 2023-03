Taglio del nastro al ‘bosco di Enrico’: una nuova area per i cittadini

Taglio del nastro al ‘Bosco di Enrico’ nella mattina di sabato, al quartiere Magliana. L’intervento di riqualificazione dell’area si inserisce nell’ambito del progetto ‘Ossigeno’ e viene dedicata a un attivista del quartiere recentemente scomparso. “È una bella giornata per il quartiere Magliana e per il Tevere: si apre una nuova area giochi a disposizione dei bambini, si inaugura un piccolo bosco, si completano opere di sistemazione che migliorano la fruibilità del parco e ampliano le aree sottratte al degrado” ha commentato Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale.

Il parco che affaccia sul Tevere è stato inaugurato nel 2014 con il sindaco Marino ma le compentenze e la gestione non lo hanno valorizzato. I recenti investimenti, uniti agli interventi manutentivi già messi in campo, stanno restituendo al polmone verde di Magliana, un’area di circa 120mila metri quadrati, una seconda giovinezza. Una nuova vita sta acquisendo anche la sponda sul Tevere che, all’altezza di Marconi, è stata recentemente riqualificata. Di dimensioni più contenute, misura 35mila metri quadrati, rappresenta comunque un’area importante per uno dei quadranti più popolosi e meno forniti di verde dell’intera città.

"Finalmente si sta passando da idee e buoni propositi a fatti concreti volti alla valorizzazione dello straordinario ecosistema del nostro fiume. Il lavoro che l'Amministrazione comunale sta portando avanti è legato sia a un'opera di pianificazione urbanistica, che definisce un programma strategico con obiettivi e tempi di valorizzazione del Tevere, sia a una intensa attività attuativa con diversi milioni di euro impiegati per il recupero delle sue sponde che porteranno a nuovi parchi fluviali aperti ai cittadini e che saranno pronti per il Giubileo” ha spiegato ancora l’assessore Veloccia.

La realizzazione del progetto di riqualificazione è stata resa possibile anche grazie all’intervento delle realtà associative. “Oggi è anche l'occasione per ricordarne uno in particolare, Enrico Olivieri, che con la sua associazione Una finestra laica sul territorio è stato il primo a sottoscrivere un patto di collaborazione per la manutenzione volontaria del Parco del Tevere Magliana. La sua recente scomparsa ha addolorato tutto il quartiere e bene ha fatto oggi il Municipio Roma XI a dedicare a lui questo piccolo bosco realizzato grazie al progetto Ossigeno. Enrico non c'è più ma anche grazie al suo impegno e alla sua generosità c'è questo parco: le sue idee e la sua passione cresceranno come gli alberi di questa piccola oasi sul Tevere” ha concluso Veloccia.