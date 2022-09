Bonificato skate park degli orrori, l'area era una discarica: in arrivo barriere anzi zozzoni

Rimossi i rifiuti che assediavano lo skate park di largo Collodi, alla Magliana.

Uno skate park degradato

Lo spazio, uno dei primi che nella capitale sono stati realizzati per gli appassionati degli sport rotellistici, era da tempo stato trasformato in una discarica a cielo aperto. All’interno del suo perimetro e, soprattutto, all’esterno era stata ammassata una gran quantità di rifiuti. Vecchi sanitari, pannelli di legno, mobilio d’ogni sorta e materiale di risulta avevano finito per trasformare lo spazio in una sorta di “skate park degli orrori”.

Vicino alla discarica anche una scuola

“L’Ama ha rimosso la gran parte dei rifiuti ed ha reso finalmente pulita quest’are che alcuni incivili hanno a lungo utilizzato come una discarica” ha fatto sapere il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. “Come municipio abbiamo voluto fortemente questo intervento per riportare decoro in un’area che sorge accanto al plesso scolastico ‘Claudio Graziosi’. In tal modo garantiamo agli studenti, per l’inizio dell’anno scolastico, uno spazio che è tornato ad essere pulito e sano”.

La barriere anti zozzoni

Per rimuovere completamente tutti i rifiuti presenti, è stato necessario organizzare un intervento in due fasi. Ma non sarà soltanto l’Ama, su indicazione del municipio, a garantire la pulizia dell’area. “Abbiamo deciso di installare anche delle barriere, per impedire l’accesso di quei veicoli, camion o auto che siano, con i quali alcuni selvaggi avevano preso l’abitudine di abbandonare, qui, rifiuti d’ogni genere” ha spiegato il minisindaco del municipio degli Arvali.

Nella città che è sempre più considerata un punto di riferimento per gli sport rotellistici, la pratica dello skate board viene così garantita, in condizioni dignitose, anche in periferia.