Leroy Merlin apre il suo primo negozio di prossimità alla Magliana

Leroy Merlin ha aperto in via della Magliana 185/A il suo primo negozio di prossimità in Italia: “Leroy Merlin Porte & Finestre” e sarà specializzato in serramenti.

Il punto vendita di circa 180 metri quadrati di showroom offrirà ai clienti una vera shopping experience. I collaboratori del negozio daranno agli utenti su appuntamento un servizio di consulenza completa su una gamma di prodotti di uno specifico segmento (porte, finestre, porte-finestre, tende da sole, sistemi di protezione). All’interno del negozio il cliente potrà scegliere il prodotto tra quelli esposti e quelli online (con eventuali modifiche), procedere all’acquisto e ricevere a casa la consegna.

Il negozio della Magliana consentirà a Leroy Merlin Porte & Finestre di rinforzarsi nel quadrante sud della Capitale dove è già presente con i suoi punti di Laurentina e Fiumicino.

Fabiola Speziale, Store Leader di Leroy Merlin Laurentina sottolinea l’importanza del negozio di quartiere: “Il negozio di Magliana si inserisce in un quartiere vivo e dinamico, dove sono già presenti altri esercizi commerciali e punti di riferimento per la numerosa comunità residente. Le vie di comunicazioni strategiche rendono Leroy Merlin Porte & Finestre un vero e proprio negozio di prossimità per gli abitanti di Magliana, ma un riferimento anche per i romani di altre zone che scelgono l’affidabilità e la riconoscibilità di un brand come Leroy Merlin".

Antonio Perazzolo (Responsabile Leroy Merlin Porte & Finestre di Roma Magliana) specifica i vantaggi per il cliente: “Arriviamo nel cuore di una grande città per offrire un’esperienza di acquisto unica e innovativa, secondo una modalità completamente nuova. Il cliente sarà seguito in tutti i passi, dalla scelta fino alla consegna, alla posa e anche oltre, potendo garantirgli un’assistenza post vendita e una consulenza specifica all’occorrenza. Con questo nuovo format vogliamo raggiungere il nostro cliente e accompagnarlo nella nostra offerta di servizio specializzato, che si tratti di prodotti o di progetti completi”.