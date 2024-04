Il 25 aprile compatta il municipio XI: anche il centrodestra d’accordo nel celebrare la Liberazione

“Riconoscere la centralità della Resistenza nella conquista della libertà e nel processo di ricostruzione materiale, democratica e civile del Paese” è un concetto che, nel municipio XI, ha messo tutti d’accordo.

I danni del fascismo

Il parlamentino di via Mazzacurati, in previsione delle celebrazioni previste per la giornata della Liberazione, si è dichiarato disposto a sostenere con l’Anpi tutte le iniziative volte a conservare la memoria storica collettiva. E quindi a ribadire il ruolo che i Partigiani hanno avuto nel ricostruire un paese “dopo gli incalcolabili danni provocati dal fascismo e dal nazismo” si legge nel provvedimento approvato. Il documento, dedicato a ribadire “valori e principi della Costituzione” in vista della giornata del 25 aprile, ha messo d’accordo tutti i presenti, dal PD a Fratelli d’Italia.

Il ruolo della politica

“Si tratta di spostare la lancetta del tempo in avanti, per custodire i valori che hanno contribuito a costruire la costituzione. Vanno tramandati alle nuove generazioni – ha commentato il vicepresidente del consiglio Marco Palma (FdI) – ed è compito della classe dirigente anche di un piccolo comune o di un municipio farlo. Chi non ottempera a questo compito, o no ha capito dove si trova o non ha compreso la portata di quei valori che, oggi, ci consentono di vivere così”.

I valori della Costituzione

In aula in cui si è registrata l’assenza della Lega - per tutta la seduta, non per l’atto specifico - il provvedimento ha trovato i voti anche del Movimento cinque stelle, oltre che dei vari gruppi che compongono la maggioranza. “La nostra democrazia rappresenta una conquista -ha commentato il capogruppo PD Claudio Barocci – È una conquista che poggia le basi sul sacrificio di donne e uomini, ragazzi e ragazze, che hanno avuto il coraggio di scegliere la libertà contro la dittatura nazifascista, per un futuro diverso, ormai presente, di cui tutti noi oggi godiamo e di cui apprezziamo ogni giorno il valore in contrapposizione ai regimi totalitari o autocratici presenti in varie parti del mondo”.

“L'antifascismo è alla base della nostra Costituzione e per questo, finalmente – ha aggiunto il capogruppo democratico – esprimo particolare soddisfazione per il voto unanime espresso da tutti i partiti, anche di destra, che hanno sostenuto e votato l'atto. Un passo importante e decisivo per una memoria condivisa. Almeno in XI municipio”.