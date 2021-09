Elezioni municipio XI: intervista a Luca Mellina, candidato presidente per il M5s

La fruizione del Tevere, il destino della Valle Galeria, i parcheggi di viale Marconi ed i cantieri mai terminati di Corviale. Luca Mellina, il candidato del Movimento cinque stelle per il Municipio XI, di cui è già stato vicepresidente, ha risposto alle domande di Romatoday.

La valorizzazione del Tevere

In un territorio che è attraversato dal Tevere, il tema della sua valorizzazione entra inevitabilmente nell’agenda di chi deve amministrare il municipio. Per Mellina “va recuperato il rapporto del fiume con la città”, cosa che può essere ottenuta puntando sulla creazione di aree verdi “dove organizzare iniziative per i residenti ed i turisti”. Ma anche attraverso lo sviluppo della rete ciclabile.

I rifiuti e la Valle Galeria

Sul futuro della Valle Galeria, l’area che per decenni ha ospitato la discarica di Malagrotta, il candidato dei Cinque stelle ha dichiarato che non saranno realizzati altri impianti. E neppure nelle zone circostanti le cui destinazioni d’uso, ha spiegato Mellina, sono ora vincolate e non compatibili con l’impiantistica necessaria alla gestione dei rifiuti.

I parcheggi di Marconi

Il taglio dei parcheggi dallo square centrale di Viale Marconi, dove oggi posteggiano circa 400 automobilisti, per Mellina si può in parte risolvere con la realizzazione del PUP di Piazzale della Radio. Ma è soprattutto alla funzione di quella strada, in chiave prospettica, che il candidato M5s dice di dover guardare: la corsia preferenziale è infatti propedeutica al futuro passaggio del tram, previsto come raccordo del trasporto pubblico tra Trastevere e San Paolo.

I cantieri di Corviale

Per quanto riguarda Corviale, ed il ruolo che l’ente di prossimità ha nei confronti dei cantieri aperti, Mellina ha promesso che il Municipio seguirà gli interventi ricordando, peraltro, che una parte della scuola è stata collaudata e che sul farmer’s market il bando è già stato pubblicato.



