Elezioni municipio XI: intervista a Gianluca Lanzi candidato presidente per il centrosinistra

La valorizzazione del fiume Tevere ed il destino della Valle Galeria. Ma anche le soluzioni per affrontare il taglio delle auto a Marconi ed il ruolo del Municipio nei progetti che interessano Corviale. Tanti temi, affrontati nell’intervista di Romatoday a Gianluca Lanzi, il candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI.

I parchi fluviali sul Tevere

Sul Tevere, per Lanzi la valorizzazione si porta avanti con la ricetta già sperimentata nella realizzazione dei parchi fluviali: quello già allestito a Magliana e quello previsto a Marconi. Si tratta di due aree pubbliche attrezzate che si vuole mettere anche in comunicazione con percorsi ciclopedonali, per restituire ai due popolosi quartieri su cui affacciano, le aree verdi di cui sono sprovvisti.

Valle Galeria e rifiuti

Per quanto riguarda il destino della Valle Galeria, per il candidato di centrosinistra, non si deve legare alla gestione dei rifiuti. E’ invece collegato all’esigenza di avviare delle bonifiche ambientali, alla necessità di realizzare spazi pubblici, luoghi di aggregazione sociale e culturale. Perché in quel quadrante c’è bisogno d’investire molto, ma non per chiudere il ciclo dei rifiuti.

I posti auto a viale Marconi

Sul tema dei parcheggi a Marconi, che si perderanno per la realizzazione della corsia preferenziale, Gianluca Lanzi ha espresso la necessità di destinare una parte del PUP di piazzale della Radio, alla cosiddetta “rotazione”. Ma non c’è solo il PUP, la cui sistemazione superficiale deve essere tra l’altro l’occasione per creare “una piazza vivibile per i cittadini”. Il candidato di centrosinistra, nell’intervista, cita anche altre opzioni utili a ricavare posti auto per il quartiere.

Corviale ed il Municipio XI

Su Corviale Gianluca Lanzi ha rivendicato la necessità, per il Municipio che proprio lì ha la sede, di recuperare il ruolo di guida dei processi in corso. Significa impegnarsi per far aprire la scuola, attesa da anni, e per avviare la realizzazione del palazzetto dello Sport, andando anche a recuperare i finanziamenti pubblici di cui il progetto disponeva.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)