Elezioni municipio XI: intervista a Gianluca Fioravanti candidato presidente per la lista civica Calenda sindaco

Il fiume Tevere e le proposte di valorizzazione. La Valle Galeria, un’area da preservare. Il futuro di viale Marconi ed i progetti incompleti di Corviale. Gianluca Fioravanti, candidato presidente della civica Calenda Sindaco alla presidenza del Municipio XI, ha risposto alle domande di Romatoday.

I ponti sul Tevere

Pur esprimendo un giudizio generalmente positivo verso le iniziative tese a migliorare il rapporto dei romani con il Tevere, Fioravanti ha espresso un’altra esigenza. Per il candidato della lista Calenda occorre infatti puntare a valorizzarlo anche in chiave infrastrutturale, costruendo ponti ciclopedonali finalizzati a migliorarne la fruizione.

La Valle Galeria, un'area da salvaguardare

Sulla Valle Galeria, il candidato della lista Calenda ritiene che sia stata “già martoriata” e quindi vada “lasciata in pace”. Con i cittadini che la abitano, ed i comitati che la animano, ha promesso di organizzare incontri a cadenza prestabilita, per valutare gli sviluppi e le priorità dell’area.

Viale Marconi e le auto

II futuro di viale Marconi, per Fioravanti, è invece quello di una strada che sappia far coesistere le auto con i pedoni. Soprattutto con l’obiettivo di rilanciarla, come una grande boulevard commerciale. Per farlo però occorre eliminare i parcheggi, com’è previsto dalla preferenziale. Ma senza fretta, attraverso un percorso che non sia “dall’oggi al domani”.

Corviale ed il ruolo del Municipio

Sui cantieri aperti a Corviale, il candidato di Calenda, pur premettendo che il municipio non ha competenze dirette, ha rivendicato il ruolo dell’ente di prossimità. Perché, considerata la pluralità di competenze e di attori in campo, deve avere l’onere di riuscire a coordinare per portare a compimento, nei tempi previsti, i progetti in cantiere.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)