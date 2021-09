Elezioni municipio XI: intervista a Daniele Catalano, candidato presidente per il centrodestra

La fruizione delle sponde del Tevere e la gestione dei rifiuti, legata o meno alla Valle Galeria. La questione dei parcheggi a Marconi e le opere pubbliche mai terminate a Corviale. Luca Catalano, candidato di centrodestra al Municipio XI, ha risposto alle domande di Romatoday.

La valorizzazione del Tevere

Bocciato Tiberis per la scarsa offerta di attività ed il parco del Tevere per la carente manutenzione, Catalano ha un’idea molto precisa di come valorizzare le sponde del fiume. Occorre farlo, secondo il candidato di centrodestra, puntando sulla concessione dei terreni. Un modello già implementato a Roma Nord con l'obiettivo di farne dei circoli che sia “attrattivi” per l’imprenditoria e per i cittadini romani.

Rifiuti e Valle Galeria

In materia di rifiuti, per evitare di continuare a far pagare una Tari elevata ai romani, Catalano ritiene si debba investire sulla realizzazione di impianti e discariche. Non però nella Valle Galeria un territorio che, alla città, negli ultimi decenni “ha già dato il proprio contributo”.

I posti auto a viale Marconi

La soppressione dei parcheggi dello square centrale di viale Marconi, per far spazio ad una preferenziale, è un’operazione che il candidato di centrodestra ha contestato. Catalano ha bocciato anche l’operazione del parcheggio interrato a piazzale della Radio perché, “per com’è concepito in questo momento”, non fornisce risposte adeguate ai commercianti ed ai residenti.

I cantieri infiniti di Corviale

Su Corviale il candidato di centrodestra ritiene sia scandaloso non aver ancora aperto la scuola, “un’opera strategica” per un esteso quadrante. Catalano ha inoltre rivendicato la necessità di puntare sul palazzetto di via Maroi, un’opportunità da non perdere per consentire ai giovani di Corviale di “sperimentare lo sport ed i suoi valori”.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)