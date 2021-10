Elezioni Municipio XI: è testa a testa. Centrodestra e centrosinistra appaiati al 35%

Nella sfida per l'elezione del minisindaco la differenza tra Catalano (centrodestra) e Lanzi (centrosinistra) è di poche decine di voti

E’ stato un testa a testa. Nel Municipio XI si è registrato il confronto più serrato tra i candidati alla carica di minisindaco.

Le percentuali dei votanti

Nel territorio, dove l’affluenza è stata tra le più basse della capitale, si sono recati alle urne solo il 46,79% degli aventi diritto, contro una media cittadina del 48,83%. Chi il tre ed il quattro ottobre si è presentato ai seggi, però, ha finito per accordare in maniera quasi speculare le preferenze alle coalizioni che nel Municipio, come a livello cittadino, saranno protagoniste della prossima tornata elettorale.

Chi va al ballottaggio

Sia Daniele Catalano (intervista e biografia) che Gianluca Lanzi (intervista e biografia), rispettivamente il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra, hanno sfondato la soglia delle ventimila preferenze, facendo registrare in entrambe i casi una percentuale di voti superiore al 35 per cento. Saranno le due coalizioni pertanto a contendersi, al ballottaggio del 17 e 18 ottobre, l’elezione alla presidenza del Municipio XI.

Il risultato del M5s

Terzo, nella contesa elettorale, si colloca invece Luca Mellina (intervista e biografia). L’ex vicepresidente di Mario Torelli, candidatosi con il Movimento 5 stelle, ha ottenuto una percentuale di voti vicina al 16%. Quindi nel territorio, commissariato dal 2019 per la sfiducia votata al precedente minisindaco, il M5s ha ottenuto meno di quanto Virginia Raggi ha ottenuto a livello cittadino. Mellina ha superato comunque le novemila preferenze.

La lista Calenda

Oltre seimila sono stati invece i voti ottenuti dal candidato Gianluca Fioravanti(intervista e biografia), della lista Calenda Sindaco. Le preferenze che gli sono state accordate gli consentono di ottenere un ampio dieci per cento. Meno, molto meno, di quanto fatto dal leader di Azione nella corsa al Campidoglio.

Municipi XI risultati