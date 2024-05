Municipio XI, Calzetta lascia Fratelli d’Italia: “Passaggio a Forza Italia è un ritorno a casa”

Daniele Calzetta non è più un consigliere di Fratelli d’Italia. Eletto in municipio XI, nella lista del partito di Giorgia Meloni, il consigliere ha formalizzato il cambio di casacca.

Il ritorno a casa

“Oggi ho protocollato presso l’Ufficio di presidenza del Municipio XI la lettera con la quale comunico il mio passaggio al gruppo municipale di Forza Italia” ha reso noto Calzetta. “Per me – ha aggiunto - si tratta di un ritorno a casa, nella comunità dove ho iniziato a fare politica e oggi mi rispecchio pienamente nei valori incarnati dal Segretario nazionale Antonio Tajani per una politica fatta di passione, competenza e serietà, lontana dalle ideologie e capace di elaborare una proposta che vada oltre la protesta”.

Già candidato alla presidenza del municipio nel 2016, con una coalizione che mirava all’elezione a sindaco di Alfio Marchini, Calzetta è stata a lungo in Forza Italia ed è entrato in Fratelli d’Italia nel febbraio del 2020. Il suo ritorno nel partito fondato da Silvio Berlusconi porta alla costituzione di un nuovo gruppo in municipio, quello appunto degli Azzurri di Forza Italia.

L'attacco al centro sinistra

“Municipio XI deve tornare centrale, abbiamo enormi potenzialità spesso ignorate dalla Giunta Gualtieri e dal Presidente del Municipio Gianluca Lanzi. Oggi – ha aggiunto Daniele Calzetta – è il momento di costruire un’alternativa di buongoverno per la Capitale costruita attraverso una proposta che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini che troppo spesso si sentono abbandonati. Sono a disposizione del Segretario romano Luisa Regimenti per lavorare con entusiasmo per Roma, per il Municipio XI e per Forza Italia”.

“Auguro a Daniele Calzetta i migliori auguri di lavoro in Forza Italia – ha commentato Marco Palma che, nel 2016, era stato il candidato presidente di Fratelli d’Italia alla presidenza del municipio XI – separati all’interno dei partiti del centrodestra ma convinti degli obiettivi comuni da raggiungere nell’interesse esclusivo del territorio nel municipio XI”.