VIDEO | Visite oculistiche gratuite col progetto "Ci vediamo a Corviale"

Èiniziato oggi mercoledì 3 maggio e sarà attivo fino al 28 giugno 2023 sarà attivo nel municipio Xi il progetto di prevenzione e salute pubblico "Ci vediamo a Corviarle".

Il progetto in otto settimane permetterà ai residenti del quartiere romano di effettuare visite oculistiche gratuite all'interno del Centro Polivalente Nicoletta Campanella. Per pazienti con specifi fattori di rischio si utilizzerà l'OCT (Tomografia Ottica Computerizzata) per pazienti Inoltre ai residenti più fragili se necessario sarà donato un paio di occhiali da vista (realizzati dai principali ottici romani) dopo la visita dal medico oculistica. In caso di presenze di malattie oftalmiche approfondimenti diagnistici si secondo livello saranno svolti grazie alla collaborazione con Sapienza Università di Roma – Policlinico Umberto I, Università Tor Vergata – Policlinico Tor Vergata e IRCCS Fondazione G.B. Bietti.

Il progetto che gode del patrocinio fra gli altri del municipio XI, Regione Lazio e Camera dei Deputati nasce dalla partnership fra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e IAPB Italia Onlus. Leonardo Maria del Vecchio, presidente della Fondazione sull'iniziativa dichiara: "Obiettivo è colmare il divario delle opportunità offrendo alle persone svantaggiate visite oculistiche e ausili visivi. Vedere bene significa poter cogliere occasioni di studio, lavoro e socialità che sarebbero altrimenti precluse". Sulla stessa linea d'onda anche Mario Barbuto presidente IAPB Italia Onlus: "L’ipovisione e la cecità sono una grande tragedia personale, producono un grave rischio di depressione nelle persone più anziane e rappresentano un costo sociale altissimo per le cure e l'assistenza. Per questo la protezione della vista è un tema fondamentale di salute pubblica. La quasi totalità dei disturbi e delle malattie visive, anche gravi, possono essere curate o arginate grazie a una visita oculistica e una diagnosi precoce”.

All'inaugurazione del progetto hanno partecipato: Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato per la Salute, Massimiliano Maselli, Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio, Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Gianluca Lanzi, Presidente XI Municipio di Roma Capitale e Giovanni Malagò, Presidente del CONI.