Municipio XI, al via l'era Lanzi: tutti i nuovi consiglieri e gli assessori scelti dal neo presidente

L’aula consiliare di via Marino Mazzacurati è tornata ad ospitare gli eletti in Municipio XI. Davanti ad un centinaio di persone, opportunamente distanziate per evitare contagi, Gianluca Lanzi, il minisindaco della coalizione di centrosinistra, si è formalmente insediato prestando il classico giuramento.

L'insediamento del nuovo Presidente

“Dedico la vittoria a mio padre che sarebbe stato orgoglioso perché, parafrasando il celebre brano 'Contessa', ogni operaio vuole il figlio dottore” ha dichiarato il nuovo Presidente del Municipio XI “ma dedico la vittoria anche ad una persona che è scomparsa due anni fa, Piero Terracina, che a 16 anni è stato deportato ad Auschwitz” ha aggiunto Lanzi che, come presidente del Municipio, ha deciso di tenere per sè la delega alla Memoria.

Gli incarichi dell'Aula

La presidenza dell’aula consiliare è stata assegnata al democratico Cristiano Sollazzo (con 15 voti su 35) al suo primo mandato in municipio, mentre sono stati nominati vicepresidenti il decano dell’aula, vale a dire il consigliere Marco Palma (FdI) ed Enrico Vulpiani (Lista Gualtieri) a cui è andato anche l’incarico di “vicario”.

La nuova Giunta

Il nuovo Minisindaco, che ha rimandato l’esposizione delle linee programmatiche di governo ad una successiva seduta, ha presentato all’aula anche la nuova Giunta. La Vicepresidenza è stata affidata a Carmelo Ursino, cui sono state date numerose deleghe tra cui quella al Bilancio, al personale, alla formazione ed alle Attività produttive. Daniela Gentili è invece la nuova assessora all’Ambiente, ai Rifiuti ed ai Lavori pubblici con riferimento alla manutenzione del territorio. Giulia Fainella, dopo due mandati da consigliera, è stata nominata assessora alle politiche Sociali, con deleghe anche, tra le altre, alle Pari opportunità, alla Multiculturalità ed alla Persona. Torna in Municipio, ma questa volta da assessore, anche Alberto Belloni, con deleghe all’Urbanistica, ai rapporti con Ater, alle politiche Abitative e Culturali. Claudia Bruschi invece, eletta in consiglio nella lista civica Gualtieri, è stata nominata Assessora alle politiche Educative scolastiche ed all’Edilizia Scolastica. Emiliano Castellino infine è il nuovo assessore ai Trasporti ed alla Partecipazione.

Le surroghe

La nomina di Giulia Fainella e di Luisa Bruschi, rispettivamente elette in consiglio con la lista del PD e della lista Gualtieri Sindaco, ha comportato la rinuncia al mandato elettivo. Al loro posto sono subentrati i primi dei non eletti delle rispettive formazioni, vale a dire Vincenzo Crea e Cristiano Migliorelli che diventano così consiglieri del Municipi XI.

I nuovi eletti

Fanno parte del Consiglio Municipale 24 consiglieri più il presidente Gianluca Lanzi. Entrano pertanto nel consiglio tre eletti tra le fila della Lista Gualtieri, vale a dire Adiano Sias (capogruppo), Cristiano Migliorelli ed Enrico Vulpiani. Daniela Marianello è l'unica eletta della lista Sinistra Civica Ecologista. Per il Partito Democratico entrano 10 consiglieri: Claudio Barocci (nuovo capogruppo) Benedetta Martini, Angelo Vastola, Cristiano Sollazzo, Maria Teresa Di Sarcina, Matilde Santarelli, Andrea Catalini, Fabiana Di Segni, Maria Pini Egidi, Mirko Marsella e Vincenzo Crea. Nelle fila dell'opposizione con Daniele Catalano la lega porta in aula anche Enrico Nacca, mentre i consiglieri di Fratelli d'Italia sono Valerio Garipoli (capogruppo), Marco Palma, Vanessa Borsari e Daniele Calzetta. Nel gruppo del Movimento 5 stelle insieme a Luca Mellina entra il consigliere Danilo Corsetti mentre per la lista Calenda l'unico eletto è Gianluca Fioravanti.

Il ritorno dei consiglieri in Aula

Dopo la lunga stagione commissariale, resasi necessaria per la sfiducia incassata dall’ex presidente M5s Mario Torelli, l’Aula consiliare del Municipio XI torna ad ospitare un consiglio di 24 eletti (più il presidente di Municipio). Un insediamento avvenuto all’insegna della conciliazione e del riconoscimento, da parte del presidente Lanzi, della “centralità del ruolo del consiglio municipale” e della promessa di riconoscere “la bontà di una proposta da qualsiasi gruppo provenga” con l'obiettivo di cercare “sempre il compromesso più alto per individuare le soluzioni migliori, senza però cedere di un millimetro sui valori dell’antifascismo, della libertà, dell’uguaglianza e della giustizia sociale”.