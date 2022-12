La strada del quartiere sempre a rischio incidenti

I residenti delle zona del Trullo e di Corviale hanno scritto al sindato di Roma Roberto Gualtieri e al comandante della Polizia Locale di Roma Ugo Angeloni, per la messa in sicurezza di via Vigna Girelli, una strada rettilinea, senza auto in sosta con una semicurva. La velocità media registrata ai 15.000 automezzi in transito al giorno è di 60 km/h con punte vicino ai 100 km/h.

Lì dove passano anche anziani e studenti. Ecco perché i residenti chiedono il controllo della velocità a 30 km/h, due autovelox laser fissi e una corsia pedonale. Una richiesta unita a un reportage fotografico per documentare lo stato della strada.

"L'assenza di nuove strade come previsto nel 2006 e gli scarsi controlli mettono tutti a rischio di incidenti anche seri per l’alta velocità. Dopo venti anni di solleciti agli amministratori e ll'sposto alla Procura della Repubblica, in rappresentanza dei 236 firmatari, finalmente,nel 2017, la sicurezza di questa strada sembrava di aver trovato la soluzione giusta con l'istituzione della zona 30 annunciata con la collocazione della segnaletica verticale con la scritta luminosa "rallentare". Il risultato è stato contrario, nessuno controlla. Ai tecnici del Comune di Roma un bel "vergogna" ci sta visto che di strumenti efficaci per controllare la velocità dei motorizzati ci sono", scrivono i residenti.