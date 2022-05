A Roma inaugurato “il sentiero del filosofo”

Nel municipio XI si sperimenta una modalità di apprendimento che miscela il vecchio con il nuovo. In via delle Vigne, nello spazio verde attiguo alla succursale dell’istituto comprensivo “Via dei Papareschi”, è stato infatti inaugurato “il sentiero del filosofo”.

Uno spazio riqualificato a due passi da Corviale

L’iniziativa, che nasce da un progetto che ha coinvolto docenti, studenti, famiglie e il Municipio Roma XI, punta sull’ “outdoor education”. Questa originale modalità, prevede che le lezioni possano svolgersi all’aria aperta, in uno spazio che è stato appositamente sfalciato e bonificato. A pochi passi dal “Serpentone” di Corviale, su cui il parco affaccia, viene riproposta una modalità d’insegnamento che era tipica dei “peripatetici”, gli allievi che Aristotele istruiva passeggiando nel viale del liceo di Atene.

Il sentiero del filosofo

Uscire dalle aule tradizionali, per svolgere le lezioni tra gli alberi e gli orti di via delle Vigne, consente agli studenti di sperimentare una nuova forma di apprendimento, a contatto con la natura. Il percorso all’aperto è pianificato in ogni dettaglio e si sviluppa con un sentiero che si dipana nel verde, appunto tra gli orti, con aule all’aperto dove i ragazzi si dispongono in cerchio, con l’insegnante seduto nel mezzo. Una modalità che dovrebbe favorire il dialogo, la condivisione e l’ascolto. Almeno nelle intenzioni di chi la sta promuovendo.

Dopo gli anni della pandemia

“E' un progetto che abbiamo voluto sostenere e promuovere perché al centro mette i ragazzi e il loro rapporto con la conoscenza. La scuola non è solo insieme di nozioni, ma una grande palestra di vita e di confronto con gli altri oltre che di socializzazione- ha commentato il presidente del municipio VII Gianluca Lanzi che, con la dirigente scolastica, ha inaugurato il “sentiero del filosofo” - Dopo due anni di pandemia, di isolamento e di didattica a distanza per i giovani è fondamentale riscoprire il valore del confronto e del ritrovarsi all'aria aperta.

Un progetto da replicare

“Alla base ci sono studi e ricerche per favorire la concentrazione, l'apprendimento, l'inclusione. Si tratta quindi di un progetto a 360 gradi, che guarda ai singoli ragazzi e al gruppo scuola nel suo insieme. Credo sarà una magnifica occasione per gli studenti dell’istituto ‘Via dei Papareschi’ e per il territorio e se il progetto, come pensiamo, darà buoni risultati, ci impegneremo per estenderlo ad altre realtà scolastiche del Municipio”.