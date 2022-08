Corviale, aperte le iscrizioni per il nuovo plesso scolastico: "Era atteso da 10 anni"

E’ stata una lunga gestazione, ma il primo passo per l’apertura del plesso di via Mazzacurati, nel quartiere di Corviale, è stato finalmente compiuto.

Le sezioni a disposizione del territorio

Il municipio XI ha infatti reso noto che è possibile presentare la domanda per iscrivere i bambini nelle due sezioni della scuola dell’infanzia che è stata appena consegnate. Un’opportunità che chiaramente viene riservata alle famiglie che, non avevano già partecipato al precedente bando, vogliano provare ad ottenere un posto presentando domanda “fuori termine”.

“Lo scorso novembre, con l’assessora Ornella Segnalini, avevamo preso l’impegno di aprire il plesso per l’anno scolastico in corso. L’avviso pubblicato sul sito del municipio, relativamente alla scuola dell’infanzia, dimostra che siamo riusciti a mantenere la promessa” ha dichiarato il minisindaco del municipio XI Gianluca Lanzi.

Le promesse disattese

Già nel luglio del 2020, quindi durante la precedente amministrazione, l’allora sindaca Raggi aveva annunciato che, essendosi “conclusa la prima parte dei lavori di ristrutturazione” alla Mazzacurati, “da settembre (2020 ndr)” l’edificio avrebbe ospitato “una materna, un’elementare ed una media”. Le aule però sono rimaste vuote e, nel frattempo, sono proseguiti i lavori di cui il plesso ancora aveva bisogno.Nel 2022 sono stati eseguiti una serie di interventi, tra cui l’impermeabilizzazione della copertura e la sostituzione dei lucernai che vi erano installati, solo per fare due esempi, che hanno consentito l’attuale apertura delle due sezioni.

Un'apertura a lungo attesa

“Anche noi come municipio, attraverso un apposito provvedimento, abbiamo dato mandato alla nostra direzione tecnica di supportare con i lavori propedeutici alla messa in funzione della scuola dell’infanzia. Dopo dieci anni di attesa quindi, ed a meno di uno dall’inizio del mandato, possiamo dichiarare con soddisfazione che l’edificio apre”. A beneficiarne, per ora, saranno i genitori che ancora non avevano trovato posto, per i propri figli, all’interno d’una scuola materna comunale. Ora restano da aprire le aule della scuola primaria e della scuola media.

Come effettuare l'iscrizione

Le famiglie interessate a benficiare delle nuove classi nella scuola materna possono inoltrare le domande fuori termine via e-mail all'indirizzo scuolainfanzia.mun11@comune.roma.it e sul sito di Roma Capitale è possibile trovare la relativa modulistica. Successivamente, sarà cura dell'ufficio scolastico provvedere a chiamare gli utenti per verificare l'accettazione del posto.