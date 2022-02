Al Serpentone di Corviale è partita la rimozione delle auto abbandonate

In via di Poggio Verde, il 14 febbraio la polizia locale si è presentata con il carro attrezzi. Sono infatti stati rimossi i veicoli abbandonati davanti al “Serpentone”, l’edificio lungo un chilometro di Corviale.

La rimozione delle auto abbandonate

L’operazione è stata annunciata dal presidente del municipio XI. “In un solo giorno sono state rimosse le prime cinque automobili abbandonate e segnalate dai residenti” ha fatto sapere Gianluca Lanzi, il minisindaco del territorio. I mezzi lasciati sulla strada, è stato chiarito, “rappresentavano un’evidente forma di degrado, nonché una possibile fonte di inquinamento ambientale, e riducevano il numero di soste a disposizione dei veicoli regolarmente marcianti”.

Il decoro e la vivibilità

L’intervento, messo in campo in collaborazione con il gruppo Marconi della polizia locale, “rientra nel programma di interventi per sostenere il decoro e la vivibilità dei quartieri nell’XI municipio” ha sottolineato Lanzi. A proposito di rimozioni, l’associazione Corviale Domani ha una segnalazione da fare. “L’intervento principale da mettere in campo non riguarda l’area antistante il palazzo, ma il chilometro che si trova alle sue spalle. Lì – ha spiegato Pino Galeota, presidente dell’associazione – tra roulotte abbandonate, auto distrutte e motorini spolpati, c’è un cimitero di veicoli ormai arrugginiti”.

Il cimitero delle auto di Corviale

La zona segnalata è l’arae verde che è nascosta alla vista proprio dalla presenza dell’edificio che Ater, in collaborazione con la Regione Lazio, nel 2019 ha iniziato a riqualificare. “Noi stiamo raccogliendo in un dossier tutti i mezzi che devono essere rimossi. Appena completato – ha promesso il presidente di Corviale Domani - lo invieremo alle istituzioni, perché non si può prescindere dalla bonifica di quell’area se si punta a riqualificare il quartiere”. Bene quindi le operazioni avviate in via del Poggio Verde. Ma i residenti chiedono di proseguire.