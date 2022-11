Revman, il poliziotto rapper si esibirà al Campo dei Miracoli di Corviale

Mercoledì 9 novembre 2022 si svolgerà la “Giornata della Memoria per gli Appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del proprio dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità” istituita con la legge regionale 10/2020, presso il Campo dei Miracoli di Corviale.

Per commemorare i caduti nell’adempimento del proprio dovere, verranno organizzati al Campo dei Miracoli una serie di incontri e dibattiti con i ragazzi delle scuole superiori del Lazio, per non dimenticare quello che è stato fatto e capire quanto ancora si sta combattendo per la Legalità. Testimonial dell'evento l’Agente Scelto della Polizia di Stato Sebastiano Vitale alias Revman la cui figura risulta particolarmente efficace per la valenza del messaggio di ricerca, promozione e tutela della legalità che egli esprime come tutore della legge e come rapper. Il poliziotto rapper dallre ore 10 alle ore 12 del 9 novembre sarà protagonista del Rap della Legalità.

Sebastiano Vitale in arte Revman è un rapper e cantautore italiano nato a Palermo il 9 Aprile 1990, agente Scelto della Polizia di Stato presso la Questura di Milano. Con i contenuti dei suoi testi, Revman riesce a far arrivare in maniera diretta ai giovani l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e la fierezza dell’appartenenza al Corpo, per nulla scontata nella percezione delle nuove generazioni.



L’evento è organizzato dall’ Assessorato Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la collaborazione dell’Osservatorio per la Sicurezza, la legalità e la Lotta alla corruzione.