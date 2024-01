Corviale, prima dell'omicidio Molé roghi sospetti nel quartiere. Consiglio straordinario in municipio

Un consiglio straordinario per provare a far sentire, in maniera ancor più chiara, la presenza delle istituzioni nel territorio. È questa la prima iniziativa che si registra a poche ore dall’omicidio di Cristiano Molè, assassinato all’ombra del “Serpentone”.

La sparatoria di Corviale

La morte del trentatreenne, verso il quale sono stati esplosi almeno una quindicina di colpi, ha gettato nello sconforto gli abitanti del quartiere. “L’ennesimo fatto di sangue a Roma, questa volta a Corviale, accende ancora di più i riflettori sulla difficile situazione che stanno vivendo le periferie romane sempre più strette nella morsa della criminalità” ha commentato Luisa Regimenti, l’assessora regionale alla sicurezza.

A quella che configura “una situazione grave”, secondo l’assessora bisogna rispondere “con misure straordinarie”. Tradotto in termini concreti “occorrono più uomini delle forze dell’Ordine sul campo e un grande progetto di rilancio che veda coinvolte tutte le istituzioni locali e il mondo del Terzo Settore per fermare violenza e illegalità”. Ed è proprio dall’istituzione che agisce più in prossimità con il territorio che è arrivata una prima risposta. In municipio, già nella mattinata del 16 gennaio, è partita una richiesta rivolta all’attenzione del presidente Lanzi.

Le voci dal Corviale dopo l'omicidio

Nessuno vuole parlare a Corviale il giorno dopo l'omicidio di Cristiano Molè. "Come mi sento? Mi sento che è morto un ragazzo di 33 anni", dice un signore che sta entrando nel palazzo di fronte al luogo dell'omicidio. Molè era appena uscito dalla casa della compagna, che vive con una figlia piccola, quando è stato ucciso, abitava in una delle case nel retro del Serpentone, al lotto 4. Due vicine, due giovani mamme con bambine, raccontano: "E' un puro caso che non ci fosse nessuno, normalmente noi stiamo sempre lì davanti con i bambini. Cristiano? Era buono, tranquillissimo, si aveva i precedenti, ma chi non ce li ha qui?".

Roghi sospetti al Corviale

"In questi giorni siamo stati raggiunti da notizie che riguardavano incendi avvenuti nelle autorimesse - racconta il presidente del municipio Gianluca Lanzi all'Ansa - dieci giorni fa ho scritto al comando provinciale dei vigili del fuoco per chiedere conto degli incendi a partire da agosto scorso da quando è andato a fuoco il centro anziani". Anche i cittadini però hanno segnalato al municipio numerosi incendi. "Questo ha fatto pensare non ad azioni casuali - continua Lanzi - ma ad azioni criminali e viene naturale mettere in connessione questi eventi con la vera e propria esecuzione di ieri sera". Le associazioni raccontano di aver chiesto da tempo l'intervento del prefetto. "Noi è tanto che parliamo di sicurezza, ci vuole il modello di Gabrielli, dove tutte le istituzioni insieme si sono messe ad un tavolo per collaborare".



La richiesta di consiglio straordinario

“Dobbiamo dare subito un segnale contro l’illegalità ed è per questo che, dopo l’agguato di Corviale, abbiamo preparato una richiesta di consiglio straordinario” ha commentato il consigliere Marco Palma (FdI) primo firmatario della proposta. “I fatti di sangue avvenuti nella serata del 15 gennaio” che oltre alla morte di Molè hanno comportato il ferimento di un altro uomo che sedeva nella stessa auto “hanno riportato un clima di paura diffusa in un quadrante dove, negli ultimi 23 anni” si legge nella richiesta del consiglio straordinario, si era creato “ci concerto con le istituzioni e l’associazionismo di base, li anticorpi necessari per il rilancio sociale ed economico”.

Il presidio di polizia atteso dal 2017

Il consiglio straordinario proposto dai gruppi dell’opposizione, se confermato dalla maggioranza, richiede la partecipazione del sindaco Gualtieri, del prefetto e del questore. Non è l’unica iniziativa che il municipio XI ha deciso di mettere in campo in un quartiere che, da anni, attende l’attivazione di un presidio di polizia nei locali di via Mazzacurati che furono del mercato contadino.

“Sul presidio di polizia avevo convocato, ad inizio consiliatura, una commissione. Dopo quello che è accaduto ritengo sia necessario, con urgenza, convocarne un’altra perché – ha commentato il presidente della commissione trasparenza – vogliamo sapere a che punto è quel progetto”. Contribuirebbe a risponde all’esigenza, rappresentata anche dall’assessora regionale Regimenti, ad aumentare la presenza di forze dell’ordine sul campo. Un’esigenza che anche i cittadini ed i comitati di Corviale, con appelli scritti inoltrate al ministero degli interni, hanno ripetutamente espresso.