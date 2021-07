Corviale, il Mitreo deve lasciare il Serpentone: “Mobilitiamoci, abbiamo bisogno di voi”

Torna a prospettarsi il rischio di chiusura per il Mitreo. E’ uno dei luoghi di cultura più attivi ed apprezzati nella periferia romana, ma la sua gestione è legata ad una concessione, già prorogata, che va in scadenza a fine mese.

L'appello a mobilitarsi

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto, perchè il 31 luglio il Mitreo rischia la chiusura - ha premesso Monica Melani, presidente dell’associazione che gestisce lo spazio - erano locali degradati che abbiamo riqualificato, mettendoli ogni giorno a disposizione della comunità. La convenzione del 2018 andava in scadenza il 31 dicembre, ma siamo riusciti ad ottenere una prima proroga che doveva attivare un’azione di co-progettazione delle comunità, con il comune, per definire il futuro di questo spazio”.



Questo percorso non è mai partito ed al Mitreo è stato chiesto di lasciare i locali. Da qui l’appello: “Il 22 luglio alle 17.30 organizzeremo una protesta, abbiamo bisogno del vostro aiuto” è tornata a ripetere Melani. L’appello non è caduto nel vuoto, visto le tante adesioni che, dai municipi alla regione, sono state annunciate alla mobilitazione prevista in via Mazzacurati.

Le prime adesioni

“E’ un luogo di cultura e di partecipazione che da anni illumina una delle periferie della nostra città - ha dichiarato la minisindaca Sabrina Alfonsi che ha annunciato la propria presenza, il 22, perché “non possiamo permettere che, una ad una, le luci accese nei nostri quartieri, vengano spente”. Attestati di solidarietà sono arrivati anche da Maurizio Veloccia, attuale capo di gabinetto della Regione Lazio, dalla capogruppo regionale del PD Marta Leonori, dalla consigliera capitolina Svetlana Celli e dal candidato presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

La chiusura scongiurata a dicembre

“Lo scorso autunno avevamo denunciato che l'amministrazione capitolina e municipale, in prossimità della scadenza della convenzione, avevano richiesto all'attuale gestione la riconsegna dei locali senza pubblicare il bando per il nuovo affidamento. In questi mesi l'amministrazione non ha avviato la progettazione partecipata né ha pubblicato il bando e a pochi giorni dalla scadenza della proroga il Mitreo rischia di nuovo la chiusura” ha ricordato Lanzi che ha citato anche i numeri messi in campo dal Mitreo.

I numeri del Mitreo

In 14 anni di attività il Mitreo ha organizzato 400 eventi di cui 250 a ingresso gratuito e dato visibilità ad oltre 3000 artisti, arrivando ad organizzare oltre 77 mostre d'arte contemporanea a ingresso gratuito. Cifre che lasciano intuire quanto, nel territorio, sia apprezzato lo spazio di via Mazzacurati.

L'apprezzamento della Sindaca

“Un posto speciale” lo aveva definito la Sindaca “aperto ai cittadini ed agli artisti, dove la cultura e l’arte contemporanea diventano strumento per creare spirito di comunità, riportare la legalità e promuovere la creatività dei giovani che vivono in un quartiere difficile”. Quel “posto speciale”, in assenza di una nuova proroga del Comune, rischia però di chiudere.