Municipio XI, Gianluca Lanzi è il nuovo presidente: “Subito al lavoro per ridurre disuguaglianze tra i quartieri”

Il risultato del ballottaggio è stato chiaro. A differenza del primo turno, i residenti del Municipio XI che si sono recati alle urne il 17 ed il 18 ottobre, hanno deciso in maniera netta quale fosse la coalizione premiare. Gianluca Lanzi, candidato di centrosinistra, è il nuovo minisindaco di Arvalia.

Il ritorno del centrosinistra

Il leggero margine di vantaggio che, in un risultato comunque molto equilibrato, aveva acquisito Daniele Catalano al primo turno, non è stato sufficiente. Il candidato di centrodestra non è riuscito a centrare l’obiettivo che finora non era mai stato raggiunto dalla sua coalizione: vincere le elezioni municipali. La forbice invece è stata piuttosto ampia ed anche, nelle percentuali, molto simile al risultato ottenuto da Roberto Gualtieri in Campidoglio. Con 28.691 voti Gianluca Lanzi ha ottenuto il 59,46% dei consensi, circa mezzo punto in meno di quanto fatto registrare dal nuovo sindaco.

Una vittoria netta

“Sono molto soddisfatto per la vittoria netta che abbiamo ottenuto al ballottaggio, la maggioranza dei cittadini ha ritenuto il nostro programma più credibile e concreto – ha commentato Lanzi a Romatoday – Ora, finalmente, dopo due anni e mezzo, il Municipio XI torna ad avere un Presidente, una Giunta e un Consiglio municipale in carica”. Dalla primavera del 2019 infatti l’ente di prossimità era stato commissariato dalla Sindaca, per la sfiducia incassata dal presidente pentastellato Mario Torelli.

La priorità

Il centrosinistra, dopo la parentesi penstastellata ed il successivo commissariamento, torna pertanto alla guida del territorio degli Arvali, che include quartieri come Marconi, Magliana, Portuense, Trullo, Piana del Sole e Corviale. A proposito delle cose da fare, il nuovo minisindaco ha dichiarato che “Inizieremo subito a lavorare per il nostro obiettivo: ridurre le tante disuguaglianze che ci sono nei nostri quartieri”.

Chi è Gianluca Lanzi

Nato a Roma , vive da sempre nel Municipio XI, alla Magliana. Ha conseguito la maturità scientifica al Liceo “G. Keplero”, studiato “Pubblica Amministrazione” all'Università di Roma Tre e svolto il servizio civile volontario presso l'associazione “Scuola Viva”. Questo impegno è proseguito collaborando con alcune importanti realtà associative e iniziando l'attività politica nel 2007, con la nascita del PD. Eletto al Consiglio del Municipio Roma XI nel 2013 e nel 2016, è risultato in entrambe le elezioni il consigliere più votato. Si è candidato Presidente del Municipio XI dopo aver vinto le primarie del centrosinistra, tenutesi il 20 giugno scorso, con il miglior risultato su Roma: l’80% dei voti validi.