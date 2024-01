Giornata del Ricordo, in municipio XI salta l'accordo: “Siamo politicamente offesi”

Non sono bastati i voti del centrodestra per approvare una mozione dedicata al “Giorno del Ricordo”. L’atto che, anche nel territorio del municipio XI, prevedeva di promuovere iniziative in occasione del 10 febbraio “e nei giorni successivi”, non ha trovato la sponda della maggioranza.

Una bocciatura inaspettata

“Il centrosinistra ha bocciato un atto per promuovere iniziative culturali per la Giornata del Ricordo in onore delle vittime delle Foibe, una vera e propria contraddizione rispetto alle votazioni degli anni passati che sembravano averci dimostrato come si fosse conclusa la stagione dell'oscurantismo storico” ha commentato il capogruppo della Lega Daniele Catalano.

Nel provvedimento si legge che una mozione con le stesse finalità era stata già approvata in sei occasioni, tra il 2009 ed il 2022. Questa volta l’esito del voto è stato differente. “Auspicavamo in un dibattito culturale proficuo e approfondito, mentre ci siamo ritrovati davanti al silenzio politico e ad un voto, per lo più di astensione, che suona solo come mera ripicca politica fine a se stessa”. Dello stesso tenore le dichiarazioni che arrivano da Fratelli d’Italia.

Il risentimento del centrodestra

“Siamo politicamente offesi, poiché in un'istituzione dei consiglieri non possono far finta della storia e di quanto accaduto negli ultimi anni e dei percorsi fatti. È una questione di maturità politica e di consapevolezza storica” ha commentato il capogruppo municipale di FdI Valerio Garipoli che, come il collega della Lega, si è dichiarato amareggiato per un comportamento in controtendenza rispetto alla linea del Campidoglio. Sia Garipoli che Catalano hanno infatti ricordato come, lo scorso 16 agosto, il Comune abbia deciso di “assegnare definitivamente la sede di Colle Oppio all’associazione 10 febbraio, dimostrando la volontà di superare gli steccati ideologici”. In quella sede è stata anche inaugurata una mostra fotografica dedicata a Norma Cossetto, morta in una foiba istriana.

La replica del PD

Cos’è accaduto quindi in municipio XI, da giustificare una sorta di dietrofront da parte della maggioranza che, con la propria astensione, ha di fatto bocciato l’atto? “Ci siamo dovuti astenere in quanto l'atto presentato da Fratelli d'Italia era tale e quale agli atti approvati negli anni precedenti” ha premesso Claudio Barocci, capogruppo democratico nel parlamentino di Corviale.

Come inoltre Barocci, il provvedimento presentato conteneva degli “errori nel testo”. In particolare risultava “errata la data” visto che era stato indicato il 10 febbraio del 2023 anziché 2024 “dimostrando purtroppo una forte disattenzione da parte dei proponenti al Giorno Ricordo – ha dichiarato Barocci”. Un errore di battitura che, quindi, si sarebbe rivelato decisivo per la bocciatura del provvedimento ma che non dovrebbe comportare altre conseguenze.

“Chiaramente presentare ogni anno un atto simile sulla stessa tematica non aiuta a valorizzare queste giornate di commemorazione, al contrario sembra soltanto una corsa tra le forza politiche di destra a volersi rincorrere su queste tematiche già ampiamente discusse e votate in consiglio ”ha spiegato Barocci.

“Incidente politico” a parte, la commemorazione delle vittime delle Foibe e degli esuli, istituito nel 2005 dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, sarà celebrato anche nel territorio del municipio XI. “L'atto dell'anno scorso comunque impegna l'amministrazione a svolgere diverse iniziative sul Giorno del Ricordo” e pertanto, ha promesso il capogruppo democratico“sarà nostra cura far sì che venga rispettato quanto era già stato disposto”.