Il Campidoglio sblocca la pratica: per il 2024 arriva un nuovo Farmer's Market

Semaforo verde per l’attesa riqualificazione dello spazio che ospitava il “Mercato contadino” di Corviale. Anche l’assemblea capitolina ha dato il proprio assenso ad uno dei progetti più attesi nel quadrante ovest della città e che consentirà il recupero di quasi 1500 mq dell’edificio di via Mazzacurati.

Il presidio di polizia oltre al farmer's market

Nello spazio che si sviluppa a poca distanza dalla biblioteca Renato Nicolini e dell’aula consigliare del municipio XI, troverà così posto il nuovo Farmer’s market ed una serie di servizi di cui il popoloso quartiere aveva fatto richiesta. Tra questi anche un presidio della polizia di Stato che, a più riprese, i comitati di zona avevano sollecitato alla prefettura ed al ministero degli interni. “Ora che la pratica è stata sbloccata, avremo finalmente il posto di polizia che avevamo richiesto – ha commentato l’associazione Corviale Domani – non vediamo l’ora di poterlo inaugurare con il neoministro”. Il taglio del nastro non sarà però immediato.

L'iter amministrativo per l'avvio dei lavori

La riqualificazione dello spazio che fino al 2015 era stato impiegato per il “Mercato contadino”, deve comunque affrontare una serie di step. In questa fase Roma Capitale sta concludendo le procedure per l’affidamento del progetto definitivo ed esecutivo che si concluderanno il 30 gennaio. L’operatività dell’intero complesso, che costerà circa 2,5 milioni di euro, è prevista quindi per il prossimo anno. Ma dal 2024 Corviale potrà disporre di una sorta di hub dei servizi. In cui, oltre al presidio di polizia ed al farmer’s market, troverà spazio anche una farmacia comunale ed un ufficio postale.

La rigenerazione del quartiere

“Finalmente mettiamo un punto certo su una vicenda che si trascina da troppi anni e proseguiamo nel processo di rigenerazione di Corviale che l’amministrazione capitolina, insieme alla regione Lazio, ha intrapreso con decisione” ha commentato Maurizio Veloccia. L’assessore capitolino all’urbanistica ha ricordato infatti i 50 milioni di euro del PNRR che consentiranno “la riqualificazione della Trancia H, della Cavea, del Centro Campanella che verrà completamente rifatto, la realizzazione del nuovo centro sportivo di via Maroi e il recupero degli spazi verdi”.

La delibera appena approvata dall’assemblea capitolina, è stata salutata con soddifazione anche da chi amministra il municipio XI. “Dopo oltre 7 anni di stallo riusciamo a far ripartire il progetto di una cittadella di servizi, un tassello importante di quella città dei 15 minuti che immaginiamo e che stiamo contribuendo a costruire. È un primo importantissimo passo che – ha commentato il minisindaco Gianluca Lanzi – ci porterà ad arricchire il quartiere di nuovi servizi che incideranno sulla qualità della vita dei cittadini”.

Non solo il mercato a km0

“Facciamo di Corviale un luogo sempre più a portata di cittadino, aumentando i servizi e le possibilità di incontro e di scambio. Il nuovo mercato sorgerà di fronte alla Mazzacurati, una scuola per 360 bambini chiusa da 11 anni che abbiamo ristrutturato e inaugurato a settembre con il Sindaco Gualtieri” ha invece ricordato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini. Nel raggio di poche centinaia di metri,all’ombra del Serpentone, sta prendendo forma un cantiere destinato a migliorare le condizioni di vita di chi abita nella zona.