Elezioni Municipio XI: tutti i consiglieri eletti

Nel Municipio XI il ballottaggio ha risolto in maniera chiara una sfida che, al primo turno, era stata caratterizzata da un testa a testa. Ne è uscito vincitore, con un 59,46% di preferenze, Gianluca Lanzi, il candidato di centrosinistra.

La distribuzione dei seggi

La vittoria di Lanzi, che diventa anche il venticinquesimo consigliere del parlamentino di via Mazzacurati, contribuisce a chiarire quale sia la composizione dell’aula. Al centrosinistra vanno così 15 seggi, che si sommano a quello spettante al nuovo minisindaco. All’opposizione restano invece i restanti 9 banchi, da dividersi tra quattro partiti.

Il gruppo del Partito Democratico

Per quanto riguarda la maggioranza, il partito più rappresentato in aula è quello democratico. Nella squadra ci sono esponenti che, durante l’amministrazione pentastellata di Mario Torelli, sedevano tra le fila dell’opposizione. Ma non mancano anche le novità. Il più votato nella compagine di centrosinistra è stato Claudio Barocci, alla terza esperienza municipale, seguito da Giulia Fainella, altra consigliera di lungo corso. Seguono, in ordine di preferenza, Benedetta Martini, Angelo Vastola, Cristiano Sollazzo, Maria Teresa Di Sarcina, Matilde Santarelli, Andrea Catalini, Fabiana di Segni, Maria Pina Egidi e Mirko Marsella, il primo pentastellato che lasciò la maggioranza di Mario Torelli per approdare tra i banchi dell’allora opposizione.

Gli altri consiglieri eletti nel centrosinistra

Nell'ambito della coalizione di centrosinistra ci sono anche altri quattro consilieri che approdano nel parlamentino di Corviale. Tre arrivano dalla Lista Civica di Gualtieri e sono Adriano Sias, Claudia Bruschi ed Enrico Vulpiani. Tutti e tre sono alla prima esperienza istituzionale in municipio. A chiudere il cerchio, nella squadra della maggioranza municipale, c'è Daniela Marianello. Aveva partecipato alle primarie di coalizione con il movimento Liberare Roma ed è risultata essere la più votata della lista Sinistra Civica Ecologista.

Gli eletti all'opposizione

Nel centrodestra i partito con più consiglieri in aula è invece Fratelli d’Italia che ha fatto registrare nel candidato Valerio Garipoli il “mister preferenza” del Municipio XI con 1670 voti. Sempre nel partito di Giorgia Meloni sono stati eletti Marco Palma e Daniele Calzetta, due decani dell’aula, e Vanessa Rendina. Tra i banchi della Lega a far compagnia a Daniele Catalano, il candidato di centrodestra che aveva sfidato Lanzi alla presidenza del Municipio, ci sarà Enrico Nacca. Luca Mellina, il candidato del Movimento cinque stelle alla carica di minisindaco, già vicepresidente nella precente giunta municipale, viene affiancato dal consigliere Danilo Corsetti. La lista calenda elegge solo Gianluca Fioravanti che si era candidato presidente del Municipio.