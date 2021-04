Corviale, campo polivalente o area ludica? Ater lancia il sondaggio per riqualificare un giardino degradato

Non c’è solo il progetto del Campo dei Miracoli. Ci sono anche molti altri spazi degradati da riqualificare all’ombra del Serpentone. Come ad esempio l’area verde, del tutto inutilizzata, che si trova in via del Poggio Verde.

Una riqualificazione partecipata

Per il restyling del giardino, oggi privo di arredi, l’Ater di Roma ha deciso di lanciare un appello ai residenti. Come già sperimentato per altri spazi comuni, com’è stato per il giardino Caterina Cicetti e per la collina di Montecucco, l’azienda di edilizia residenziale e la Regione Lazio stanno puntando sul coinvolgimento degli abitanti.

“L’area è al centro di Corviale e costituisce una grande opportunità di aggregazione sociale rilevante per tradizione e ubicazione” ha spiegato l’Ater. “Allo stato attuale l’area si presenta degradata e priva delle strutture necessarie per ricostituire la sua funzione vitale per l’intero quartiere”. Per rilanciare lo spazio, l’azienda ha deciso di promuovere un sondaggio.

Le quattro alternative

Ai residenti sono state offerte quattro opzioni. Possono scegliere di trasformare lo spazio degradato in un’area cani, oppure in un luogo destinato agli anziani, con un punto ristoro. In alternativa il giardino potrebbe essere trasformato in un’area ludica, con altalene, scivoli e giochi a molli riservati ai bambini tra gli zero ed i sei anni. La quarta possibilità prevista nel sondaggio prevede di utilizzare lo spazio a fini sportivi, creando ad esempio un’area fitness attrezzata o un campetto da basket.

Il rilancio del quartiere

I cittadini, effettuata la registrazione compilando il form presente sul sito di Ater, possono indicare la propria preferenza. Il sondaggio è partito l’8 aprile ed è destinato a durare per 10 giorni. Poi l’Ater dovrà comunicare il progetto che ha ottenuto più apprezzamenti e che, di conseguenza, contribuirà a rilanciare una delle aree su cui affaccia il Serpentone. Insieme ai progetti Rigenerare Corviale dell'architetto Laura Petretti ed al Campo dei Miracoli del Calciosociale, fornirà un altro tassello verso il rilancio del quartiere.