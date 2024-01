Corviale: otto anni dopo l’ultima fiaccolata istituzioni e cittadini tornano in piazza per la legalità

Una fiaccolata per le strade del quartiere dove, lo scorso 15 gennaio, è stato teso l’agguato che ha portato alla morte di Cristiano Molè ed al ferimento della persona. Tra le vie di Corviale, si torna per far sentire la presenza delle istituzioni, delle associazioni del terzo settore, dei cittadini che abitano nel quadrante.

Insieme per Corviale

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, l’ente di prossimità si fa portavoce di un’esigenza diffusa: quella del ripristino della sicurezza e della legalità all’ombra del Serpentone. E così dopo la richiesta di un consiglio straordinario, depositata dalle forze d’opposizione, è arrivato anche l’appello del minisindaco del municipio XI Gianluca Lanzi, finalizzato a far sentire la risposta del territorio a chi, invece, considera il quartiere una sorta di far west.

“Di fronte a quanto accaduto lunedì scorso a Corviale, è necessaria una reazione forte e unitaria che coinvolga le istituzioni, le forze politiche e sociali, le associazioni e le organizzazioni civiche di ispirazione laica e religiosa” ha dichiarato il presidente municipale “Non possiamo lasciare spazio alle organizzazioni criminali. Dobbiamo offrire speranza e futuro a chi ogni giorno a Corviale e nella nostra città sceglie di stare dalla parte giusta, quella della legalità”.

L'adesione del sindaco

L’appuntamento è quindi per la giornata di lunedì 22 gennaio, alle ore 18.30, in via Marino Mazzacurati. Davanti la sede del municipio XI a cui si possono già inviare delle email per comunicare le proprie adesioni. All’appuntamento ha già fatto sapere di voler prendere parte anche Roberto Gualtieri. Il sindaco, nell’annunciare la propria partecipazione, ha ricordato che ha Corviale “è in corso un processo di impegno civile, con tante associazioni che svolgono un ruolo straordinario anche sul piano della rigenerazione del territorio”.

Tra “le forze sane che – ha ricordato Gualtieri – hanno diritto a sentire la nostra presenza lì” c’è anche quella del CalcioSociale. Nel 2016 rimase vittima di un incendio doloso, che finì per distruggere un servizio che ospitava all’interno del proprio perimetro: “la casa della solidarietà”. In risposta a quell’episodio, società civile ed istituzioni si erano date appuntamento, allora come oggi, in via Marino Mazzacurati. Ed anche in forza di quelle reazione, su Corviale, sono stati avviati progetti di riqualificazione che hanno contribuito ad arginare fenomeni criminali ancora presenti nel territorio. Il percorso avviato in quell’occasione, con la fiaccolata del 22 gennaio, conoscerà un’altra importante tappa per raggiungere “insieme” un traguardo importante: riportare la legalità nelle strade del quartiere.