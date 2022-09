Corviale, via libera della giunta: “Il Farmer’s Market tornerà in funzione”

La storia infinita che ha portato, negli ultimi sette anni, alla chiusura dei locali che ospitavano i produttori a kmzero di Corviale, è arrivata alle battute finali.

La giunta Gualtieri ha approvato definitivamente la variante urbanistica che era stata adottata per riorganizzare gli spazi del “nuovo Farmer’s market di Corviale”. In tal modo all’interno dei locali dove, fino al 2015, erano allestiti gli stand del “mercato contadino”, potranno ospitare anche un presidio di polizia.

L'annuncio del Campidoglio

“Il Farmer’s market tornerà, finalmente, a essere una struttura funzionante: un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e di attrazione per quelli delle zone limitrofe – ha commentato l’assessore capitolino all’urbanistica Maurizio Veloccia – all’interno dei locali, oltre al mercato, si creerà inoltre un presidio della Polizia di Stato”. Troverà posto nel “piano pilotis dell’immobile sud” sostituendosi agli spazi commerciali che lì erano presenti. Per farlo era però necessario operare una variante urbanistica.

Già nel corso della precedente amministrazione la variante era stata approvata. Ma l’attuale amministrazione ha ritenuto necessario operare un ulteriore passaggio. La delibera consente infatti, attraverso il recepimento della VAS (valutazione ambientale strategica) regionale - che dalla precedente amministrazione non era stata richiesta - il perfezionamento procedurale dell’iter per l’approvazione della variante urbanistica approvata nel 2021. Ora il provvedimento può andare in aula Giulio Cesare per l’approvazione definitiva della variante. Poi potranno partire i lavori. E quindi, inevitabilmente, per la riapertura bisognerà attendere almeno per tutto il 2023.

L'organizzazone degli spazi

Nello spazio, di 1472 metri quadrati che si sviluppa all’ombra del Serpentone, troverà posto anche Farmacap, a cui è destinato uno spazio di 248 mq ed un ufficio postale di circa 168 metri quadranti. Attività che coesisteranno con quella principale, per superfici impiegate, dedicata alla vendita di prodotti enogastronomici provenienti dal territorio.

Il rilancio di Corviale

L’approvazione della delibera rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico che l’amministrazione sta disegnando a Corviale. Infatti, come l’assessore Veloccia ha ricordato “Per il rifacimento del quarto piano l’Ater ha investito 10 milioni , a cui si aggiungono circa 12 milioni per la rigenerazione dell’edificio, la realizzazione di una piazza pedonale davanti la sede della Polizia Municipale e la compartimentazione dei lotti”.

ùA questi interventi “Roma Capitale aggiungerà altri 50 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR che riguarderanno: la Trancia H, la Cavea il Centro Campanella che verrà completamente rifatto, il nuovo centro sportivo di via Maroi e il recupero degli spazi verdi, oggi nell’incuria e nel degrado, con la creazione del “Parco di Corviale” di oltre 10 ettari e lo stesso Farmer’s Market”. Perché non solo il “serpentone” , a Corviale, è destinato a cambiare pelle.