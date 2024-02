Corviale, dietro il “Serpentone” c’è una distesa di baracche con affaccio sul verde

Davanti la riqualificazione e dietro una distesa di baracche, rifiuti, carcasse di automobili e lastre di eternit. È il lato B di Corviale, quello che si sviluppa alle spalle del Serpentone, lontano dai riflettori e dagli annunci di riqualificazione.

La richiesta di bonifica

“Ho inoltrato una segnalazione alla Asl ed a RomaNatura chiedendo d’intervenire con la bonifica del sito – ha fatto sapere il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Marco Palma – dietro il cosiddetto Serpentone restano infatti tonnellate di rifiuti da rimuovere, anche pericolosi vista la presenza dei bandoni di eternit. Per non parlare delle baracche che affacciano su una delle aree naturalistiche più belle, la Tenuta dei Massimi, la cui gestione è affidata a RomaNatura”.

Un lato b nascosto e degradato

Le condizioni in cui versano le aree nascoste alla vista dal chilometro di calcestruzzo con cui è stato costruito Corviale erano già state segnalate. Nel 2022 l’associazione CorvialeDomani, ricorrendo ad un drone, aveva mostrato dall’alto la distesa di edifici improvvisati e dei cumuli di materiale rimasto accatastato nel verde. A distanza di due anni quelle immagini restano di stringente attualità. Lo scenario è praticamente rimasto invariato.

ll pressing sul Campidoglio

“Confermo che la distesa di baracche e di rifiuti è sempre la stessa di quella che, a più riprese, abbiamo segnalato negli anni scorsi – ha commentato Pino Galeota, il presidente dell’associazione CorvialeDomani. C’è però una novità da registrare. “Pochi giorni fa abbiamo scritto all’attenzione dell’assessorato all’ambiente Sabrina Alfonsi per sollecitare la messa a terra della riqualificazione di quello spazio verde ” ha annunciato Galeota.

I progetti per il rilancio di Corviale

Qual è la novità? “Sappiamo, per averne visto già le carte, che c’è un progetto di realizzare un parco in quello spazio verde che è di proprietà comune e che si sviluppa per circa 13 ettari. È arrivato il momento di metterlo in campo”. Andrà intanto bonificata la vasta superficie che, ancora oggi, è invasa da ogni sorta di materiale. Contribuirà, insieme al restyling del centro Campanella, alla realizzazione del palazzetto dello sport ed alla nascita d’un incubatore d’impresa, al rilancio di Corviale. Un rilancio che, evidentemente, non può riguardare solo la facciata del Serpentone: c’è anche un “lato b” al quale, l’amministrazione, deve mettere mano.