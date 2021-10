Corviale, consegnate le chiavi di altri 9 appartamenti. Sale a 38 il numero di alloggi riqualificati

Altri appartamenti terminati e consegnati ai legittimi assegnatari. Nella mattinata del 26 ottobre, a Corviale, il presidente della Regione Lazio, con Ater, ha provveduto a consegnare le chiavi di 9 alloggi appena ristrutturati.

La trasformazione del Serpentone

Prosegue quindi la riqualificazione del Serpentone, il principale programma di rigenerazione urbana messo in campo dalla Regione. Con un finanziamento di oltre 20 milioni di euro, l’ente governato da Zingaretti ha permesso infatti all’Ater di bandire due progetti per ristrutturare il quarto piano, quello dove si stanno consegnando gli alloggi ed il piano terra con il progetto “Rigenerare Corviale”.

Gli appartamenti riqualificati

A proposito di alloggi, con quelli appena assegnati, sale a 38 il numero di appartamenti che, una volta ristrutturati, sono stati dati alle famiglie. L’obiettivo è di arrivare a quota cinquanta entro la fine del 2021. Significherebbe averne sistemati quasi la metà visto che sono 103 quelli che erano stati realizzati, abusivamente, negli spazi del quarto piano. Era lì, infatti, che il progetto architettonico originario aveva previsto di aprire i locali destinati ai servizi pubblici. Un traguardo mai conseguito perché il quarto piano, nel corso degli anni ’80, è stato occupato. L’obiettivo dell’amministrazione è invece quello di trasformarlo nel “chilometro verde”, secondo il progetto di Guendalina Salimei reso celebre dal filma con Paola Cortellesi e Raoul Bova.

Un ampio processo di rigenerazione urbana

“Oggi non avviene solo la consegna di nuovi appartamenti, perché tutta l'area è coinvolta in un processo di rigenerazione urbana - ha spiegato Zingaretti recatosi sul posto con l’assessore Massimiliano Valeriani e con il d.g. dell’Ater Andrea Napoletano - con gli investimenti green si stanno creando infatti nuovi spazi verdi, nuove forme di produzione di energia, si rifaranno tutte le facciate, la coibentazione e gli ascensori. Come in altre case Ater a Roma, si sta intervendo per migliorare la qualità della vita delle persone. Non ci credeva nessuno, ma la buona amministrazione, la buona volontà e l'ascolto dei cittadini la stanno facendo diventare una realtà concreta, e mi auguro che crei fiducia nelle persone”.

Un cantiere di Green economy

Con la ristrutturazione degli alloggi, la riprogettazione del piano terra, e con gli interventi in corso nel vicino Campo de’ Miracoli, “Corviale, da quartiere problematico e dimenticato dalle istituzioni, è oggi fra i più grandi cantieri edilizi della green economy in Europa” ha sottolineato Nicola Zingaretti. “Stiamo scommettendo sulla riqualificazione, per fare in modo che questo esperimento diventi un esempio virtuoso per tutta la città" ha aggiunto Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche Abitative – e questo grande cantiere dimostra - che a Roma è possibile rispettare il cronoprogramma".