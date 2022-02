Corviale, l'ascensore è rotto: colto da malore e trasportato in un sacco per 9 piani

Ancora disagi al Serpentone di Corviale. Venerdì 18 febbraio un inquilino colto da un malore è stato trasportato all'interno di un sacco (dotazione del 118 in casi d'emergenza) giù per le scale, perché l'ascensore era guasto. Impossibile utilizzare la barella, rimasta "parcheggiata" al pianterreno.

Un viaggio di nove piani per gli operatori sanitari arrivati in soccorso al lotto 5 dell'immenso stabile Ater, denunciato dal vicepresidente del consiglio dell'XI Municipio, Marco Palma: "Si è verificato un episodio simile qualche mese fa - racconta l'esponente di Fratelli d'Italia - mi domando come sia possibile tutto questo. Invierò un esposto al Prefetto, perché episodi come questo sono ormai frequenti e la soluzione non arriva mai".

Palma coinvolgerà anche il consigliere regionale Massimiliano Masello: "Gli ho già chiesto di presentare un'interrogazione urgente - prosegue - e di organizzare un sopralluogo della commissione regionale competente a Coviale per rendersi conto della situazione. Rinnovo inoltre ai due componenti del consiglio di amministrazione dell'Ater Roma, Paolo Della Rocca e Gianfranco Bafundi, la necessità di una protesta vibrata rispetto a questo gravissimo stato di cose".