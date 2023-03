Cambio di casacca in maggioranza: in municipio entra il gruppo di Demos

Adriano Sias lascia la lista Gualtieri. Nel suo territorio, quello che somma quartieri come Corviale, Magliana, Marconi, Portuense ed il Trullo, è stato il più votato nella civica del sindaco, di cui nel municipio XI è stato fino ad oggi capogruppo. Il consigliere ha annunciato l’intenzione di aver formalizzato un cambio di casacca: resta in maggioranza ma passa a Demos.

Il nuovo percorso

“Oggi inizia un nuovo percorso politico per me che, ovviamente, non incide sulla mia collocazione all’interno della maggioranza del Municipio Roma XI e non cambia la condivisione e l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle Linee programmatiche del Presidente Lanzi” ha reso noto il consigliere. Sias ha dichiarato di aderire alla formazione di Democrazia Solidale, perché vi trova “una profonda affinità” con i propri valori e la propria esperienza di vita.

Resta fedele alla maggioranza

D’altra parte il “partito dei cristiano-sociali e europeisti” ha spiegato l’ex capogruppo della civica Gualtieri, “si colloca di diritto nella grande famiglia del centrosinistra”. Quindi, nel restare fedele all’attuale maggioranza, Sias con la sua scelta ha voluto impegnarsi in “un progetto politico improntato alla lotta alle diseguaglianze, alla difesa dei diritti umani e della pace, alla mutua solidarietà, alla custodia della nostra casa comune, il nostro pianeta”.

L'apprezzamento del minisindaco

“Conosco e stimo da anni Adriano Sias e quando nel 2021 parlammo dell’ipotesi di una sua candidatura al Consiglio municipale ero convinto chela sua elezione avrebbe rappresentato un arricchimento per il municipio Roma XI” ha commentato il minisindaco di Arvalia. Dal presidente municipale, che ha dichiarato di aver “apprezzato molto il lavoro svolto sempre con passione e competenza sul territorio” l’augurio di un “buon lavoro” al consigliere che, con la sua scelta, fa entrare il gruppo di Demos nel parlamentino di via Mazzacurati dove, finora, la formazione che ha in Paolo Ciani il proprio riferimento in Campidoglio.