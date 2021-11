Zoo Capitale, a Corviale si rivedono le caprette tagliasiepi: “Si sono specializzate sullo spartitraffico”

Non sono le pecore che l’assessorato all’ambiente di Virginia Raggi voleva impiegare per tenere sotto controllo il manto erboso dei parchi romani. Si tratta, invece, di robustissime e spericolate caprette.

Le caprette di Corviale

Un gregge di sei esemplari, infatti, è tornato a pascolare all’ombra del Serpentone. “Si sono specializzate sullo spartitraffico di viale Arturo Martini – ha commentato Marco Palma il vicepresidente del consiglio nel Municipio IX – quella siepe deve avere delle qualità particolari, perché spesso queste caprette le incontro lì”.

Gli ovini e la manutenzione del verde

Il lavoro di giardinaggio a Corviale, del tutto volontario e slegato dall’iniziativa solo annunciata e mai messa in pratica dall’ex assessora Montanari, non è del tutto nuovo nel quadrante. Né, d’altra parte, la presenza di animali da cortile, lasciati incustoditi, rappresenta una vera novità nel territorio degli Arvali.

Gli asini del Trullo

In effetti quasi ogni quartiere, nel Municipio XI, sembra caratterizzarsi per la presenza di una particolare specie. Al Trullo, ad esempio, più volte sono stati segnalati degli asini educatamente impegnati ad attravarsare sulle strisce. Un comportamento disciplinato e forse anche frutto del timore che questi animali provano in un quartiere che, tra le sue strade, annovera via “affogalasino”.

Le pecore di Marconi

A Marconi invece è molto più facile imbattersi in un gregge di pecore, che non disdegna di pascolare anche tra le auto parcheggiate nella zona di lungotevere Gassman. Corviale è invece il quartiere delle caprette che, a differenza degli altri animali, si danno da fare per il bene della comunità. Tenendo a bada la ricrescita di una siepe che, grazie a loro, è perfettamente curata.