Il "Campo dei miracoli" diventa un centro federale: la Figc scommette sul Calciosociale e l'inclusione

Era un simbolo di abbandono ed ora è un modello per tutto il paese. La parabola del “Campo dei miracoli” si è conclusa ed in omaggio al proprio nome, ha permesso di realizzare un obiettivo che fino a pochi anni fa sembrava un sogno, un miracolo appunto.

Laddove fino a pochi anni fa crescevano le piante infestanti, è stato realizzato un centro sportivo di tutto rispetto, alla cui inaugurazione ha preso parte anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ed è diventato anche un modello per lo sport più popolare del paese: il calcio. Perché, quello che si svolge da qualche anno a Corviale, sotto la regia di Massimo Vallati, non è solo sport. O meglio è sport in un’accezione ampia, includente, solidale. E’ il Calciosociale a cui, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, è andato a rendere omaggio.

Gli effetti positivi del Calciosociale

”Quella con il Calciosociale di Corviale è una collaborazione che nasce diversi anni fa da un mio profondo convincimento: la FIGC doveva aprirsi sempre più alle iniziative nate all'esterno del movimento federale, sostenendo e promuovendo progetti dall'alto valore sociale, come quello portato avanti con pieno merito da Massimo Vallati” ha commentato il numero uno della FIGC. Il presidente della federazione ha visitato il campo sportivo che ha contribuito a far rigenerare ed ha ufficialmente inaugurato l’attivazione di un “centro federale territoriale” al suo interno.

“Personalmente sono venuto diverse volte e ho potuto toccare con mano gli effetti positivi dell'attività che si svolge al 'Campo dei Miracoli'. Per questo abbiamo sostenuto economicamente la realizzazione dell'impianto sportivo inaugurato dal presidente della Repubblica Mattarella e poi abbiamo candidato il progetto CalcioSociale al 'UEFA Foundation For Children Awards 2023'” cosa che ha permesso di fargli vincere un ulteriore contributo di 43.500 euro. “Del progetto Calciosociale, quello che mi ha appassionato da subito – ha spiegato Gravina - è la contaminazione positiva che il calcio, anche in maniera spontanea, non codificata, può avere sullo sviluppo dei ragazzi e sulla felicità e sul benessere delle persone che vivono momenti di difficoltà".

Il campo dei miracoli diventato centro federale

Ora il Calciosociale di Corviale, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, svilupperà delle iniziative per promuovere il valore inclusivo, educativo e morale del calcio. L’obiettivo, come tante volte Massimo Vallati, l’ideatore del progetto Calciosociale ha spiegato, è quello di contrastare discriminazioni e disuguaglianze, per diffondere la cultura dello sport come volano di “inclusione sociale”. E’ su questa scia verranno organizzati anche tornei di calcio sociale sviluppati scegliendo un tema di carattere socio-educativo – in passato si è spesso ispirato ai temi della legalità – che viene sviluppati in una sorta di terzo tempo da squadre che, in omaggio allo spirito del Calciosociale, vengono inoltre formate in maniera mista ed eterogenea.

“Da ottobre in poi ogni lunedì al campo verranno a giocare più di 100 persone provenienti da tutta Roma: siamo diventati centro federale Figc – ha commentato Massimo Vallati a margine dell’incontro con Gravina - Uno spazio da abbandonato continua ad essere motore di energie positive e bellezza. Nonostante la fatica e gli ostacoli quotidiani non si molla”. Le piante infestanti che crescevano nel campo di via del Poggio Verde sono state estirpate ed a Corviale si continua a scrivere un'interessante storia di riscatto.