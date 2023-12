Il rettilineo davanti la parrocchia ed il mercato fa paura: “Le strisce pedonali non bastano”

Le strisce pedonali non bastano per garantire la sicurezza di quanti hanno bisogno di attraversare via Marino Mazzacurati. Soprattutto nel tratto in cui sono presenti la parrocchia “San Paolo della Croce” ed il mercato bisettimanale.

Quella via, che si trova nel quartiere di Corviale, non fa dormire sonni tranquilli ai residenti ed al parroco. Perché prima di arrivare all’incrocio con via di Poggio Verde, la strada si sviluppa come un lungo rettilineo sul quale è sin troppo facile prendere velocità. Per cercare di contrastare il problema, l’amministrazione locale è tornata a chiedere l’intervento del Campidoglio.

La richiesta del semaforo

Già nel 2022 il municipio, dopo un’interlocuzione avviata con il comitato inquilini Corviale, le associazioni di quartiere e la chiesa di San Paolo della Croce, aveva chiesto al dipartimento mobilità l’installazione di un impianto semaforico a chiamata. Doveva essere realizzato nei pressi dell’attraversamento pedonale già esistenti di via Mazzacurati 90 perché arriva su una strada ce “per la propria conformazione, che è quella di un rettilineo lungo oltre 600 metri” si legge nell’atto “viene percorsa ad alta velocità dai veicoli”.

La proposta bocciata dal dipartimento

Pochi mesi più tardi il dipartimento capitolino, presa in consegna la proposta, aveva risposto che “non si ravvisano al momento motivazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta”. Niente semaforo quindi perché, nella zona, gli incidenti ravvisati erano stati pochi: 3 in un decennio, di cui un paio, nel 2014 e nel 2016, ai danni di altrettanti pedoni. Secondo il dipartimento, si legge nella risposta fornita, il rischio principale associabile all’attraversamento si riconduce alla presenza, nelle giornate di mercato, di numerosi furgoni e mezzi privati in sosta anche in corrispondenza delle strisce pedonali”.

Un attraversamento da mettere in sicurezza

Insomma per il Campidoglio la soluzione prospettata di un semaforo pedonale non era adeguata. Resta però un problema molto avvertito dalla popolazione e di cui, l’amministrazione locale, è tornata ad interessarsi votando all’unanimità un nuovo provvedimento. “Quel tratto di strada è da sempre molto pericoloso, poiché molti automobilisti sfrecciano senza curarsi dell'attraversamento pedonale che collega il Serpentone agli esercizi commerciali della zona” hanno spiegato Daniele Catalano ed Enrico Nacca, i consiglieri della Lega che sono stati i primi firmatari del provvedimento votato in municipio lo scorso 14 dicembre.

L'ennesimo investimento e la richiesta dei dissuasori

“Purtroppo, lo scorso novembre, c'è stato anche un incidente grave che ha ridotto una persona in uno stato comatoso per alcuni giorni” hanno spiegato i due consiglieri. Ed è per questo che è stato presentato l’atto, sottoscritto da tutti, con cui si chiede almeno di approntare “uno studio di fattibilità finalizzato alla messa in sicurezza” di quell’attraversamento pedonale. “Siamo convinti che questo strumento possa diminuire la pericolosità della strada” hanno commentato Catalano e Nacca. Al posto dell’impianto semaforico, sono stati suggeriti “dissuasori di velocità e segnaletica verticale luminosa”. Contribuirebbero a rendere più sicuro il lungo rettilineo di Corviale.