Corviale, i residenti scrivono a Rocca e Gualtieri: “Trovate l’intesa per migliorare sicurezza”

La fiaccolata per la legalità, svoltasi all’inizio dell’anno, non basta. Chi abita a Corviale continua a lamentare problemi legati alla sicurezza ed a chiedere adeguate risposte.

Gli infiniti appelli alle istituzioni

Degli appelli che le associazioni operanti all’ombra del Serpentone hanno rivolto alle istituzioni, è anche difficile tenere il conto. Tante sono state anche le lettere recapitate a palazzo Valentini, al Campidoglio, al Viminale. Spesso sono state vergate per ricordare l’antica promessa di un posto di polizia, da realizzare nello spazio dove un tempo sorgeva il mercato contadino. Più di recente, alla fine di giugno, un rappresentante dell’associazione CorvialeDomani è stato ricevuto alla Camera per raccontare le condizioni in cui vive il quartiere.

La lettera aperta

“Dall’inizio dell’anno Corviale è stata teatri di gravi fatti, il più eclatante dei quali è avvenuto il 18 giugno scorso, quando è stato ucceso in pieno pomeriggio Cristiano Molè” si legge nell’ultima lettera aperta inoltrata alle istituzioni. È stata indirizzata al ministro dell’interno, al presidente della regione, al sindaco di Roma. A tutti e tre è stato nuovamente pennellato il quadro di un territorio dove, nonostante le fiaccolata “c’è preoccupazione e si respira un’aria d’insicurezza”. È il quartiere, ha ricordato il presidente di CorvialeDomani “dove sono state bruciate, negli ultimi mesi, 12 macchine”. Ed è anche quello “degli ascensori costantemente vandalizzati per rendere difficoltosi eventuali interventi della polizia”.

Il modello sperimentato a Tor Bella Monaca

Cosa chiedono gli abitanti del Serpentone, con il nuovo appello firmato da CorvialeDomani? “Un protocollo come quello sottoscritto a Tor Bella Monaca”, in quel caso tra il sindaco Gualtieri, i ministri Piantedosi ed Abodi ed il governatore Rocca. In quel caso ha perseguito l’obiettivo di “garantire più elevati standard di sicurezza e rilanciare il territorio anche grazie a progetti di rigenerazione urbana” si legge ancora oggi sul sito del comune, puntando sul “recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di illuminazione pubblica stradale”, sull’”installazione di un impianto di videosorveglianza, l'introduzione di un servizio di guardiania e sicurezza e di un servizio di portierato”, sulla “ristrutturazione degli alloggi da assegnare ai portieri e alle Forze dell'ordine” ed anche sul recupero dei seminterrati.

Richiesta la collaborazione tra livelli istituzionali

“Si possono avere colori politici diversi, ma quando si agisce su un tema come la sicurezza dei cittadini, è necessario trovare convergenze” ripete come un mantra Pino Galeota, il presidente di CorvialeDomani, parafrasando una dichiarazione rilasciata dal ministro degli interni Matteo Piantedosi. “Il protocollo sottoscritto a Tor Bella Monaca conferma la necessità e l’importanza della collaborazione e del coordinamento delle Istituzioni” ribadiscono gli attivisti di CorvialeDomani. Anche il Serpentone, su cui sono partiti progetti e stanziati fondi, attende “interventi in grado di ricostruire il tessuto sociale” e di garantire quella sicurezza che, considerando i fatti di cronaca sperimentati anche dopo l’omicidio di Molè, continua a non essere percepita.