Elezioni Municipio XI: tutti i candidati alla presidenza

Il ritorno alle urne previsto nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre consentirà ai romani di eleggere anche il nuovo consiglio del Municipio XI. Nella terra degli antichi Arvali residenti potranno esprimere la propria preferenza scegliendo tra 8 candidati presidente.

Chi vincerà potrà prendere il posto che, le elezioni del 2016, avevano consegnato al pentastellato Mario Torelli. Nello scegliere i propri rappresentanti, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo. In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio XI ed altri 24 consiglieri.

I candidati presidenti

Gianluca Lanzi (intervista - biografia) è il candidato di centrosinistra alla presidenza delle elezioni municipali che a suo supporto avrà sei liste. Daniele Catalano (intervista - biografia), il candidato di centrodestra, può contare sul sostegno di cinque liste. Per la lista Calenda Sindaco si presenta in Municipio XI Gianluca Fioravanti (intervista - biografia) e per quanto riguarda il Movimento 5 stelle, il candidato alla presidenza è Luca Mellina (intervista - biografia) che può vantare il supporto della lista civica Virginia Raggi. "Il partito comunista Marco Rizzo" schiera come candida Stefano Panicci. REvoluzione Civica invece schiera Stella Petrucci per la presidenza del Municipio XI. Alessio Marini è invece il candidato di "Roma ti Riguarda Berdini Sindaco Partito del Sud". Andrea Greffi è invece il candidato su cui il Popolo della Libertà punta per succedere la carica di presidente municipale.