Diciassette nuovi lampioni a via di Castel di Guido

A via Castel di Guido è arrivata la luce. Nell’importante via della zona più periferica del tredicesimo municipio sarà infatti implementata l’illuminazione pubblica con l’installazione di 17 nuovi lampioni della luce.

Un intervento necessario visto che l’area soffre di una carenza di sicurezza e spesso è palcoscenico di eventi di microcriminalità, dalla prostituzione all’abbandono di rifiuti e di animali. Queste sono state le motivazioni che hanno spinto i consiglieri di Fratelli d’Italia del municipio XIII Marco Giovagnorio, Simone Mattana e Isabel Giorgi e del consigliere comunale Rachele Mussolini ad occuparsi della questione.

“Una piazza totalmente al buio è terreno fertile per la criminalità. Noi crediamo che la sicurezza e il decoro passi dalla corretta illuminazione pubblica. Per questo siamo soddisfatti del risultato ottenuto” afferma Giovagnorio. Col finanziamento ottenuto la via otterrà 17 lampioni, che secondo gli esponenti di FDI, saranno completamente in funzione entro la fine dell’anno.

“Per troppi anni Castel di Guido è rimasta al buio. Siamo certi certi che grazie a questo intervento il quartiere tutto migliorerà per decoro e sicurezza. Ringrazio la Consigliera Comunale Rachele Mussolini ed il mio collega Marco Giovagnorio per questo successo” – è il commento del consigliere Mattana.