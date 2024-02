Vis Casilina calcio, Rovere e il settore agonistico: “Sarà finale stagione interessante”

Roma – La Vis Casilina è entrata nel rush finale della stagione 2023-24. Il responsabile del settore agonistico Tonino Rovere prova a fare il punto della situazione: “Sarà un finale di stagione interessante con le nostre squadre impegnate nel centrare i rispettivi obiettivi a cominciare dalla Prima categoria che dovrebbe guadagnare la permanenza in questo campionato. La distanza rispetto alle “zone calde” è abbastanza tranquillizzante e d’altronde questo era il tipo di torneo che ci aspettavamo da questa squadra. Considerando che la rosa è stata falcidiata da tanti infortuni, l’ultimo dei quali capitato a Dantimi domenica scorsa, direi che i ragazzi stanno facendo un buon percorso. Inoltre, proprio a causa dei tanti infortuni, stiamo utilizzando diversi elementi della nostra Under 19 come è nella filosofia della nostra società, anche se avremmo voluto farlo in maniera più graduale”. Rovere parla dell’andamento delle squadre giovanili agonistiche: “Quella che sta faticando un po’ di più è l’Under 17 regionale di Massimo Attili che si trova impelagata nella lotta per non retrocedere. È dura, ma lo sapevamo fin dall’inizio che ci sarebbe stato da soffrire. Il gruppo, comunque, se la giocherà fino alla fine per rimanere in categoria. Per quanto riguarda le altre quattro squadre che militano nei campionati provinciali, siamo soddisfatti di come si stanno comportando: l’Under 19 di Antonio Bernardi è al terzo posto pur senza utilizzare fuoriquota come fanno molte squadre avversarie. L’Under 16 di Manuel Ricci è seconda e anche questo gruppo, come fatto dall’Under 19 con la Prima categoria, ha aiutato quello maggiore dell’Under 17 regionale. Credo che se si arriva a ridosso della prima posizione, ci sono buone speranze per chiedere il ripescaggio tra i regionali. Infine l’Under 15 di Massimiliano Graziani e l’Under 14 di Mirko Rovere stanno facendo un buon campionato e devono solo pensare a crescere in questo finale di stagione”.