VIDEO | L'Italia è campione d'Europa, le immagini della festa nella Capitale: "It's coming Rome"

Ore 23.54 dell'11 luglio 2021, l'Italia è campione d'Europa dopo aver battuto l'Inghilterra, a Wembley, ai calci di rigore. Roma in pochi minuti viene così subito invasa di centinaia di tifosi che hanno colorato le strade dando vita alla sfilata di caroselli. Clacson e cori dai finestrini abbassati che sono durati per ore con le trombette da stadio e le urla a fare da sottofondo - per così dire - alla colonna sonora della notte magica: "It's coming Rome", hanno cantato in molti scimmiottando il coro inglese.

In molti si sono dipinti l'Azzurro sul volto. Immancabili le sciarpe alla vita o portate come fascia in testa. C'è chi accenna a un balletto, chi col cellulare scatta foto all'impazzata. Urla, cori e tanti abbracci per una 'notte magica'. Insomma, Roma è il più grande stadio a cielo aperto d'Italia. "Siamo i campioni", urlano i tifosi. In migliaia sono scesi in strada a festeggiare e il Lungotevere viene invaso da auto in festa.

Immagini e canti con piazza del Popolo in testa. Poi scene di festa anche a Trastevere, Testaccio, piazza Bologna e Fori Imperiali. E nella Capitale le strade diventano un fiume di bandiere tricolore. Piazza Venezia in pochi minuti viene invasa da migliaia di persone, che hanno festeggiato la vittoria della Nazionale con cori, maxi bandiere e fumogeni. Non mancano cori ironici e striscioni sulla Brexit 'Brexit 2.0'.

Centinaia di tifosi hanno festeggiando al Gianicolo intonando il coro di "Chi non salta inglese è" sotto la statua di Giuseppe Garibaldi, accendendo fumogeni e petardi. Poi hanno cantato "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi", mentre sventolano il tricolore al passaggio delle auto che raggiungono a decine la famosa terrazza della Capitale. E poi, ancora: "It's coming Rome". Una festa durate fino all'alba, e oltre quando a Fiumicino molti tifosi hanno raggiunto l'aeroporto per omaggiare gli Azzurri campioni d'Europa.

