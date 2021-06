VIDEO | La truffa dell'olio d'oliva contraffatto, mischiato con clorofilla e venduto ai ristoranti

La truffa dell'olio d'oliva mischiato con la clorofila e venduto come extravergine a ristoranti, panifici e pizzerie. A smascherarla i carabinieri del Nas ed i finanzieri nell'ambito dell'Operazione Clorofilla che ha portato alla luce come tre attività commerciali a Roma sud ed aiCastelli Romani operavano in concorso fra loro commercializzando olio di oliva (anche extravergine) contraffatto, mediante miscelazione di olio di semi e clorofilla e utilizzo di etichette di marchi palesemente falsificati.

Sono stati i militari del Nas di Roma e dell'Arma territoriale competente, congiuntamente ai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma - 3° Nucleo Operativo Metropolitano e Compagnia di Frascati, questi ultimi per gli aspetti connessi ai reati tributari e finanziari, a dare esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di 3 persone ed altrettante attività commerciali nell’ambito del contrasto alle frodi in commercio nel settore delle sofisticazioni alimentari.

Il provvedimento scaturisce da attività info-investigativa dei Carabinieri del N.A.S., che ha fatto emergere condotte delittuose degli indagati, i quali operavano, in concorso fra loro, nel territorio di Roma e provincia commercializzando dell'olio contraffatto con l'alimento che poi veniva venduto a ristoranti, pizzerie e panifici della Capitale.

Nel corso delle operazioni è stato tratto in arresto uno degli indagati per “furto aggravato di energia elettrica” e posto sotto sequestro il relativo deposito alimenti abusivo (del valore stimato di 450.000 Euro), con all’interno centinaia di litri di olio di semi e decine di chilogrammi di alimenti (di varie tipologie); è stata rinvenuta cocaina, oltre a 1500 Euro in contanti, e denunciato a piede libero un soggetto per “detenzione di sostanza stupefacente”; infine sono state sequestrate decine di etichette contraffatte e varia documentazione probatoria.