Zoo Capitale: dopo i cinghiali tra le auto parcheggiate spunta il pavone

Ai cinghiali ormai si è fatta l’abitudine, così come ai cavalli e in alcuni casi anche agli asini. Vedere un pavone per le strade di Roma, però, è un evento più raro. Eppure è successo mercoledì in zona Tor Cervara, dove il variopinto uccello è stato avvistato tra le auto in sosta.

Il video, fatto da un automobilista che lo ha affiancato brevemente - riuscendo fortunatamente a evitarlo - è finito anche sulla pagina Instagram di Welcome To Favelas, dove ha scatenato un dibattito sulla provenienza: c’è chi ha ipotizzato fosse scappato dal Bioparco, chi dal vicino parco della Cervelletta.

Ovviamente non sono mancate le battute: “È andata anche troppo bene... poteva cadere in una buca e prendere fuoco”, e ancora “Qualcuno deve aver aperto un portale a Roma dal quale escono animali a caso, tra un po' ci ritroviamo anche l'orso polare come nella serie TV Lost”.