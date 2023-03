VIDEO | Incidente aereo a Guidonia, il sindaco: "Nessuna vittima tra i civili: un gesto eroico"

Guidonia sotto choc per l’incidente aereo avvenuto martedì mattina a Collefiorito, dove due aerei dell'aeronautica militare U-208 del 60° stormo di Guidonia si sono scontrati in volo e sono precipitati. Deceduti i due piloti, rimasti intrappolati all’interno dei velivoli, caduti tra via Longarina e via delle Margherite senza toccare le abitazioni: il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello sono morti sul colpo, ma è altamente probabile che sia stato anche grazie al loro sacrificio che non si sono registrate vittime tra i civili.

Lo conferma a RomaToday il sindaco di Guidonia, Mauro Lomabardo, arrivato sul posto poco dopo l’incidente: “La situazione è drammatica, ma fortunatamente non ci sono vittime civili. Un aereo è caduto in un prato, l’altro all’interno del centro abitato e miracolosamente non ha sfiorato le palazzine. È possibile che il pilota abbia cercato di evitare il contatto con le case, e che per questo sia rimasto sino all’ultimo all’interno del velivolo: siamo di fronte a un miracolo o a un gesto di eroismo”. Il primo cittadino ha già confermato che verrà proclamato il lutto cittadino.

Sul luogo dell’incidente la polizia di Stato, i carabinieri della compagnia di Tivoli, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi militari. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11:50, e stando a quanto riferito a RomaToday da alcuni testimoni, i velivoli - quattro in tutto - erano impegnati in una missione addestrativa pre pianificata. Durante le evoluzioni due sono entrati in contatto, finendo poi per precipitare.