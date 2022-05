Valmontone calcio, Vitale: “Gruppo poteva lottare per il vertice”

Valmontone (Rm) – L’Under 19 regionale del Valmontone 1921 sta per chiudere la sua stagione ufficiale. Nel terz’ultimo turno i giallorossi hanno violato il campo della Virtus Guarcino per 2-1 grazie alle reti di Valerio Capitani e Francesco Vitale. E’ proprio quest’ultimo a tracciare un bilancio dell’annata che sta per concludersi: “Siamo partiti molto bene e fino a gennaio eravamo in vetta al girone, poi qualcosa è andato storto – dice il centrocampista classe 2003 – Sono convinto che questo gruppo avesse tutte le qualità per competere al vertice e magari provare anche a vincere”. Il presente dell’Under 19 regionale del Valmontone 1921 si chiama Real Cassino, poi la chiusura sarà in casa col Rocca Priora Rdp. “In questo momento l’unico pensiero è cercare di vincere le ultime due partite proprio per far vedere che il nostro valore non è quello che racconta l’attuale classifica”. Vitale parla anche del suo percorso calcistico: “Ho sempre giocato qui a Valmontone, tranne due anni di Scuola calcio che ho fatto a Palestrina. Questo club crede molto nei giovani e si vede da come li segue e cerca di valorizzarli: il sottoscritto, ad esempio, ha già esordito un paio di settimane fa in prima squadra e anche altri compagni sono entrati nel giro della Promozione nel corso della stagione. Il mio obiettivo è quello di provare a dare il meglio, ma so bene che ci vogliono sacrificio ed impegno costante per arrivare in alto”. Contento dell’andamento della stagione dell’Under 19 regionale anche il responsabile del settore agonistico Fabio Carosi: “Il gruppo era partito abbastanza bene, ma nel corso della stagione è stato falcidiato dagli infortuni, alcuni dei quali molto lunghi. I ragazzi hanno reagito bene a tutte le avversità e ai momenti più complicati. Li ringrazio di cuore, come anche i “rinforzi” che sono arrivati dall’Under 17 e mister Augusto Lulli che è subentrato a campionato in corso in un momento non facile. Ora è importante finire bene la stagione: mancano due partite di campionato, la prima delle quali in casa contro il Real Cassino penultimo, poi i ragazzi disputeranno un quadrangolare organizzato dalla nostra società”.