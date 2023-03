ULN Consalvo calcio: Sconza fa i calcoli

Roma – L’Under 17 provinciale dell’ULN Consalvo “vede” il traguardo. I ragazzi di mister Pino Centrone sono tornati alla vittoria travolgendo con un roboante 7-0 la Magnitudo nel match di campionato dello scorso week-end. Tra i protagonisti c’è l’attaccante (o ala destra) classe 2006 Alessandro Sconza, autore di una tripletta: “Abbiamo iniziato subito forte la gara e siamo andati sul 3-0, poi negli ultimi quindici minuti del primo tempo c’è stato un piccolo calo. All’intervallo il mister ci ha chiesto di chiudere la partita e nella ripresa abbiamo ricominciato a macinare”. Con le tre reti alla Magnitudo, Sconza si porta a quota 13 sigilli personali: “Ho avuto un infortunio muscolare all’inizio e qualche partita l’ho dovuta saltare, ma potevo fare anche di più. Comunque sono felice per il primo posto della squadra: ci sono rimaste da giocare sette partite e abbiamo sei punti di vantaggio che rappresentano un buon margine. E’ vero che siamo stati anche a +12, ma la squadra nell’ultimo periodo forse ha pensato di aver già archiviato la pratica e invece dobbiamo tornare a spingere in questo finale di campionato. Credo bastino quattro vittorie per vincere anche perché la Borghesiana seconda della classe non ha un calendario semplice. L’obiettivo è arrivare allo scontro diretto con loro nell’ultima giornata con la matematica vittoria già in tasca”. Nel prossimo turno l’Under 17 provinciale dell’ULN Consalvo sarà ospite del Castelverde: “All’andata ottenemmo una larga vittoria, ma dobbiamo dimenticarci di quella sfida. Loro sono quinti in classifica e giochiamo fuori casa, quindi dobbiamo stare concentrati e provare a portare a casa il bottino pieno”. Sconza conosce benissimo questo gruppo: “Questo è il mio sesto anno all’ULN Consalvo e la nostra squadra è cambiata poco. C’è grande unità di intenti dentro e fuori dal campo: l’anno scorso abbiamo vinto nell’Under 16 e quest’anno vogliamo ripeterci”.