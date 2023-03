Uln Consalvo, Galaverna: “Se giochiamo così possiamo centrare la salvezza”

Roma – Una vittoria squillante per l’Under 16 regionale dell’ULN Consalvo. I ragazzi di mister Valter Dolci hanno dominato sul campo del Colonna fanalino di coda, imponendosi con un roboante 6-0 frutto del tris personale di Gobbi e dei gol di Tomei, Tabacco e Bucciarelli. “Abbiamo iniziato subito col piede giusto e con grande aggressività – dice il difensore centrale o sinistro classe 2007 Gabriele Galaverna – Il primo tempo siamo riusciti a indirizzare il risultato, poi nella ripresa ha fatto bene anche chi è subentrato. In ogni caso è stata una delle nostre migliori esibizioni stagionali, ora dobbiamo continuare così”. Per Galaverna è un momento positivo dopo che la stagione a livello personale era iniziata nel peggiore dei modi: “Ho rimediato la frattura della scapola durante un contrasto in allenamento, un paio di settimane dopo la fine del ritiro. Ho cominciato la riabilitazione a dicembre e da gennaio sono tornato in gruppo. Non ho ancora disputato una partita intera, ma ora mi sento bene fisicamente e anche dal punto di vista mentale”. L’Under 16 regionale dell’ULN Consalvo prepara il prossimo impegno: “Siamo già concentrati sulla sfida interna con la Virtus Torre Maura che all’andata ci ha battuto per 2-1. Sabato c’è fiducia di poter fare un altro risultato positivo”. La squadra di Dolci è a due soli punti dalla salvezza: “Dobbiamo rimanere coi piedi a terra, ma se continuiamo a giocare così ce la possiamo fare a ottenere l’obiettivo” confida Galaverna che poi parla del rapporto con il tecnico. “E’ riuscito a stabilire un buon feeling con tutto il gruppo e anche grazie a lui stiamo crescendo”. Il difensore conosce molto bene l’ambiente del centro sportivo di via del Quadraro: “Ho iniziato a giocare a calcio qui quando avevo sette anni, poi recentemente ho fatto altre esperienze per quattro anni stagioni vestendo le maglie di Atletico 2000, Testaccio e Certosa, ma in estate sono ritornato qui e l’ho fatto con tanto entusiasmo”.