ULN Consalvo (calcio, Under 16), Rescina: “Squadra in crescita"

Roma – Una partita “per cuori forti”. L’Under 16 provinciale dell’ULN Consalvo è stata autrice di una vittoria rocambolesca sul campo del Cecchina, piegato per 4-3. Un successo importante per i ragazzi guidati da mister Pino Centrone e ad analizzarlo è l’attaccante classe 2008 Manuel Rescina, tra i protagonisti del match. “Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un mio gol, ma poi il Cecchina ha ribaltato il risultato. Nella ripresa c’è stato una nuova rimonta da parte nostra grazie alle reti di Richiello e del sottoscritto (al secondo sigillo personale, ndr), ma i padroni di casa hanno nuovamente riportato il match in parità. A una decina di minuti dalla fine, però, il gol di Cianca ha deciso la partita a nostro favore. A livello di prestazione, direi che nel primo tempo siamo stati sottotono, poi nella ripresa le cose sono andate meglio, ci siamo svegliati e abbiamo conquistato una vittoria importante”. Attualmente l’Under 16 provinciale dell’ULN Consalvo è al quinto posto in classifica, a soli cinque punti dal Football Club Frascati secondo della classe. “La nostra prima parte di campionato è stata positiva, ma sono convinto che possiamo crescere ancora e aspirare ad un posto tra le prime tre del girone”. Nel prossimo turno la formazione capitolina ospiterà la Spes Mundial: “Un avversario che in questo momento si trova un po’ indietro in classifica, ma serve il massimo impegno se non vogliamo lasciare punti per strada” osserva Rescina che è alla sua seconda stagione in maglia ULN Consalvo. “Mi trovo molto bene in questo ambiente, con la società, i compagni e mister Centrone. In precedenza giocavo a calcio a 5, ma avevo voglia di provare un’esperienza nel calcio a 11. Ho scelto questa società perché conoscevo mister Fabio Garzina e ho provato questa strada: a distanza di tempo sono contento di questa scelta”.