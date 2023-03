ULN Consalvo, l’analisi di Abbate: “Pari giusto ad Artena"

Roma – Un buon pari esterno per l’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo. I ragazzi di mister Fabio Garzina hanno strappato il 2-2 sul campo della Vis Artena, rimontando due volte gli avversari. Ad analizzare il match ci pensa il centrocampista classe 2008 Valerio Abbate, tra i protagonisti della sfida: “Nel primo tempo siamo andati inizialmente in svantaggio, poi Crivelli ha siglato il momentaneo pareggio, ma loro sono tornati avanti prima dell’intervallo. E’ stata sicuramente una prima frazione molto intensa e noi spesso fuori casa soffriamo le dimensioni maggiori dei campi di gioco rispetto a quello di casa nostra, quindi dobbiamo un po’ adattarci. La squadra, comunque, non ha mollato nemmeno dopo essere andata sotto per la seconda volta e grazie a Feliciani siamo riusciti a siglare il 2-2. E’ stato un pareggio sicuramente meritato e credo anche il risultato più giusto per ciò che avevano prodotto le due squadre”. In questo modo il gruppo di Garzina respinge “l’assalto” in classifica della Vis Artena che rimane quint’ultima a quattro lunghezze di distanza dai capitolini: “La nostra stagione? Sicuramente rispetto all’anno scorso è andata molto meglio – specifica Abbate – Finora ce la siamo cavata discretamente, ma siamo tutti convinti di poter migliorare ancora. Non abbiamo particolari obiettivi di classifica da qui alla fine della stagione, dobbiamo solo pensare a vincere più partite possibili”. Il merito della crescita di questo gruppo è anche di mister Garzina: “Abbiamo un buon rapporto con lui che ci segue già dalla passata stagione, la sua esperienza ci permette di migliorare”. Nel prossimo turno l’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo sarà impegnata sul difficile campo dell’Infernetto quinto: “All’andata perdemmo solo di misura nel finale, speriamo di riuscire a ripetere quella prestazione”. La chiusura di Abbate è sulla sua esperienza nel club di via del Quadraro: “Sono arrivato a gennaio del 2022 grazie al suggerimento del mio compagno di scuola De Santis che gioca qui. Sono contento della scelta fatta, qui c’è un ambiente familiare”.